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'Başbakan Erdoğan, Sayıştay için talimat verdi' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te paylaşılmayan ve bütçe görüşmelerinde sıkça gündeme gelen Sayıştay raporları için yeni düzenleme yapılmasını istediği öne sürüldü

13 Aralık 2013 16:33

Muhalefetin Sayıştay raporlarının TBMM'ye gelmemesini eleştirmesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Sayıştay raporları için yeni düzenleme yapın" talimatı verdiği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirdiği konuların başında gelen "Sayıştay raporlarının Meclis'e gelmemesi" tartışmasında devreye Başbakan Erdoğan girdi. Kamuoyunda "Sayıştay denetiminden kaçılıyor" algısının oluşmasını istemeyen Erdoğan'ın, "Yasaysa yasayı, yönetmelikse yönetmeliği değiştirin" talimatı verdiği belirtildi.

Kurmaylarıyla Sayıştay tartışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başbakan'ın şu görüşleri aldığı ifade edildi:

"Gönderilen raporlar, uygunluk raporu. Sayıştay, denetime ilişkin bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelik yasaya aykırı hazırlanmış. Yönetmelik kapsamında kurumlardan istenen belgeler kurumlar tarafından tutulmuyor. Kurumlarda bilanço, muhasebe kayıtları, sahip oldukları gayri menkullere ilişkin belge yok. Bilanço ve muhasebe kayıtları Maliye Bakanlığı'nda. Gayri menkuller ise kurumlara değil Hazine'ye ait ve bilgiler de orada. Kurumlar kendilerinde olmayan bu belgeleri gönderemediği için Sayıştay raporlarına, 'Kurumlar gerekli belgeleri iletmediği için denetim yapılamadı' yazılıyor."

Erdoğan verilen bu görüşler üzerine, "O zaman bu işi düzeltin. Kamuoyunun Sayıştay denetiminden kaçılıyor algısı oluşmaması gerekiyor. Yasaysa yasayı, yönetmelikse yönetmeliği değiştirin. Teknik bir sorun, denetimden kaçıyorlar gibi yansıtılmasın" dedi. Erdoğan'ın bu isteği üzerine ne tür bir düzenleme yapılabileceği de tartışıldı. Bir grup bu sorunun yönetmelik değişikliği ile çözülebileceğini düşünürken, bir grup yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

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