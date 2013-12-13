'Bu devlet yapısı ile Sayıştay'ın kamu kurumlarını denetlemesi olanaksız'

Kamu kurumlarının mali bilgilerini Sayıştay’a iletmemesi nedeniyle başlayan tartışmalar sürerken, Sayıştay’ın denetleme yetkisinin 3 yıl daha tırpanladığının ortaya çıkmasının ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Biz de istiyoruz ama mevcut devlet yapısı ile kamu kuruluşları bazında Sayıştay’ın istediği formatta mizan ve bilanço çıkarmak olanaksız” dedi.

Radikal gazetesi yazarı Uğur Gürses bugünkü köşesinde, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde de gündeme gelen, kamu kurumlarının mali bilgilerini Sayıştay’a iletmemesiyle başlayan denetim tartışmalarına değindi.

Sayıştay’ın denetleme yetkisinin 3 yıl daha ertelendiğinin ortaya çıkmasının ardından gözler hükümete çevrilirken, Uğur Gürses, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in denetleme tartışmalarıyla ilgili görüşünü köşesine taşıdı.

Uğur Gürses’in “Şimşek: Bu yapı ile olanaksız” yazısının ilgili kısmı şöyle:

Mehmet Şimşek: 3 yıllık erteleme sadece ve sadece mizan ve bilanço gibi raporların üretilip üretilemeyeceği ortaya çıkana kadar.

Hangi kamu kuruluşu, ne kadar kaynak kullanıyor? Vergilerimizin ne kadarı bu kuruluşun harcamalarına akıyor? Bu kuruluşlar verimli çalışıyor mu? Yoksa israf içindeler mi? Ya bu kamu kuruluşları ne kadarlık bir kamu varlığını elinde tutuyor? Bu soruların yanıtını bilmiyoruz.

Bunu yolu, bu kuruluşların bilançolarını, kaynak ve kullanım tablolarını bilmekten geçiyor. Meclis adına kamu hesaplarını denetleme görevi olan Sayıştay da bilmiyor. Çünkü Maliye de bilmiyor, hesabı çıkaramıyor.

Dün Radikal’de Hacer Boyacıoğlu’nun haberinden öğrendik ki; Sayıştay, pazar günü Resmi Gazete’de bir yönetmelik yayımlayarak, daha önce ‘kurum bazında’ talep ettiği ama bir türlü çıkarılamayan ve verilemeyen mali mizan ve bilançoların 3 yıl daha verilmemesinin yolunu açtı.

Malum, Meclis’teki bütçe ve kesin hesap kanunu görüşmeleri sırasında, muhalefet milletvekilleri Sayıştay raporlarından şikâyet etmişler; Sayıştay ise Meclis’e ‘ilgili kamu kuruluşlarından bilgi alınamadığı’ için kuruluş bazında rapor düzenlenemediğini bildirmişti.

Dün konuştuğum Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 2011’deki Sayıştay yönetmeliği ile kamu kuruluşlarından talep edilmeye başlanmasından sonra baktıklarını, ayrıntılı mali tabloların üretilmesinin mümkün olmadığını Sayıştay’a bildirdiklerini söyleyerek, görüşmeler yapıldığını anlattı; “Ancak birbirimizi ikna edemedik” dedi. Şimşek, geçen ekim ayında Maliye Bakanlığı ve Sayıştay arasında bir çalışma grubu kurduklarını, dışarıdaki örnekleri de incelediklerini söyledi. Hafta sonu yapılan yönetmelik değişikliği ile yapılan 3 yıllık ertelemenin ise “sadece ve sadece mizan ve bilanço gibi raporların üretilip üretilemeyeceği ortaya çıkana kadar” olduğunu anlattı. Çözüm bulunmaya çalışıldığını ve bu süreye kalmayabileceğini de ekledi.

Şimşek, “Biz de istiyoruz ama mevcut devlet yapısı ile kamu kuruluşları bazında Sayıştay’ın istediği formatta mizan ve bilanço çıkarmak olanaksız” dedi. Bakan Şimşek, IMF’ye de başvurduklarını, “kabul edilmiş bir uygulama” olup olmadığını sorduklarını, ancak “yok” yanıtını aldıklarını ekledi.

Bakan Şimşek, “Sayıştay’ın denetimine inanıyorum ve anlamlı buluyorum. Bana rehber olacak eksikleri, kurum dışından bana getirecek raporları anlamlı buluyorum” dedi.

Peki, şimdi ne olacak? Maliye yeni bir sistem mi kuracak? Yoksa raporlama kimi değişikliklerle mi yapılacak? Ya da kurum bazında ayrıntı olmayacak mı? Bakan Mehmet Şimşek, bu konudaki Maliye-Sayıştay çalışma grubunun ortaya koyacağı saptamalar çerçevesinde ne yapılacağına karar verileceğini anlattı.

Ayrıca, 2014 sonuna kadar da Hazine mülklerinin değerlemesini tamamlayacaklarını da ekledi.

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