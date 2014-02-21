Başbakan Erdoğan: Ofisime böcek koyanlar kaçtı

Ofisine dinleme cihazı yerleştirilmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirten Başbakan Tayyip Erdoğan, üç şüphelinin yurtdışına kaçtığını söyledi.

AKP Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Başbakan Erdoğan ofisinde dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Başbakan Erdoğan, şüpheli üç güvenlik görevlisinin yurtdışına kaçtığını söyledi.

Söz konusu güvenlik görevlilerinin paralel yapıyla birlikte hareket ettiklerini savunan Erdoğan, "Madem suçsuzlar niye kaçıyorlar" ifadesini kullandı. Basına yansıyan haberlere göre Erdoğan, bir milletvekilinin “Cemaatin yurtdışındaki okullarının ABD ile bağını bilmeyen yok. MİT bunları ortaya çıkaramıyor mu?” sorusuna, “Bunlar burada konuşulacak konular değil. Her yeri dinliyor olabilirler” yanıtını verdi.

Erdoğan, "Bunlara itimat etmiştik, suistimal ettiler. Farkettik ki alttan alta örgütlenmişler. MİT olayı bunları su yüzüne çıkardı. Daha önceden şüphelerimiz vardı ama bu olay her şeyi su yüzüne çıkardı" diye konuştu.

Eski TÜBİTAK Başkanı: Böcek raporunda tahrifat yapmam istendi

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve eski Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı Hasan Palaz dün yaptığı açıklamada, “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasını istendiğini” söylemişti. Yazılı açıklama yapan Palaz, “’Beklenti’ böceğin kullanıma girdiği tarihin gerçek tarihten başka bir tarih olarak değiştirilmesiydi" ifadesini kullanarak, raporda tahrifat yapmadığı için 5 Şubat 2014'te BİLGEM Başkanlığı görevinden alındığını savunmuştu.