'Böcek' Başbakan'ın danışmanına da soruldu

Arzu Yıldız / Ankara



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili Ankara TMK. 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma da tanıklar dinlenmeye devam ediyor. İfade alımının üçüncü gününde gelenler arasında MİT ekipleri ile birlikte böcek aramasına katılan Başbakan'ın danışmanı Mustafa Varank da bulunuyor.

'Böcek' soruşturmasında ilk ifadeler Çarşamba günü alındı. Soruşturmayı "hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği" iddiasıyla yürüten savcılar Hüseyin Şahin, Sadık Bayındır ve Durak Çetin, “tanık” olarak Başbakanlık çalışanları ve bir polis memurunu dinledi.

Soruşturma kapsamında böceği yerleştiren kişi veya kişiler, böceklerin yerleştirilme tarihi ve devlet sırrı niteliği taşıyan hangi bilgilerin sızdırıldığını tespit etmeye çalışan savcılar, bugün de aralarında Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu isimleri tanık olarak dinlemeye devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün ifade veren Varank'ın "Başbakan'ın Almanya'da bulunduğu dönemde böcek soruşturmasını yürüten Ankara TMK.10. Maddesiyle Yetkili Başsavcıvekili Murat Esen ile görüştüğünü ve polislerin gözaltına alınması için baskı yapıp yapmadığını" Başbakan tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi vermişti. Önergede, "Varank'ın savcılığın dosyada somut delil bulunmadığını belirtmesine rağmen baskı yaptığı iddiaları, başsavcıvekili ile yapılan görüşmenin 'adil yargılamayı etkileme' olduğunu belirterek görüşmenin amacı" sorulmuştu.

Alınan bilgilere göre, 'böcek' soruşturması kapsamında olaya tanık olan yaklaşık 30 kişi dinlenecek ve ifadelerin alınması önümüzdeki hafta da devam edecek.