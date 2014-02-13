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Politika

Erdoğan'ın ofisindeki 'böcek' ile ilgili soruşturmada ilk ifade alındı

Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan 'böcek'le ilgili soruşturmada 4 kişinin ifadesi alındı

13 Şubat 2014 00:26

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişinin "tanık" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Ankara Adliyesi'ne gelen 4 kişinin ifadesi, bir saat süreyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli başsavcıvekilliği tarafından alındı.
Soruşturmayı üç terör savcısı; 'hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği' iddiasıyla yürütüyor.
Soruşturma kapsamında böceği yerleştiren kişi veya kişiler böceklerin yerleştirilme tarihi ve devlet sırrı niteliği taşıyan hangi bilgilerin sızdırıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

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tayyip erdoğanböcekofisifadeüç terör savcısı

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