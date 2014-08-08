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Politika

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan neden diğer adaylarla canlı yayına çıkmıyor?

Başbakan Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüten Erol Olçak, Erdoğan'ın hesabında '727 bin bağışçıdan 42 milyon TL bağış' toplandığını duyurdu

08 Ağustos 2014 15:15

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasını yürüten reklamcı Erol Olçak, Seçim kampanyası süresince “727 bin bağışçıdan 42 milyon TL’ye yakın bir bağış” toplandığını açıkladı.

CNN Türk’te yayınlanan ‘Baştan Sona’ programında Akif Beki’nin sorularını yanıtlayan Erol Olçak, Erdoğan’ın diğer Cumhurbaşkanlığı adayları, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş ile canlı yayına çıkmamasının nedeni olarak Meclis’te  bulunan üç siyasi partinin Erdoğan’a yönelik ‘hakaret’ içerikli söylemlerini gösterdi.

Olçak,  "Uzunca bir süredir Ekmeledin Beyi destekleyen iki parti, BDP’yi de katabiliriz buna ancak özellikle CHP ve MHP her gün ekranlarda ve Meclis’te sayın Erdoğan’a iftiralar, hakaretlerde bulunuyorlar. Seçim kampanyalarında olağan üstü yüksek taşınmayacak ithamlarda bulunuyorlar. Bu söylemi ve bu dili kullanan insanlarla neden sayın Erdoğan canlı yayına çıksın? Bu aynı zamanda bir ilke, bir etiktir. Siz İhsanoğlu’nun arkasına saklanarak her türlü hakareti edeceksiniz sonra bizim desteklediğimiz adayla canlı yayına çıkın diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Olçak “Bütün adayların ortak bir canlı yayına katılması haline Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın Başbakan Erdoğan’ın karizmasından yararlanacağını” savundu.
Bağış kampanyasına ilişkin de konuşan Olçak şunları söyledi:
 “Çok yaygın bir bağış kampanyası düşünmüştük. Ama Sayın Başbakan karşı çıktı. ‘Dozunda bir kampanya yapalım’ dedi. Dolayısıyla biz şöyle bir hedef seçtik. Üye sayımızın yüzde 10’u; 1 milyon bağışçıya ulaşmak. Rakam olarak da artık 40 ya da 50 trilyon (milyon) bandında bir rakama ulaşmak. Bunu bulabilir miyiz bilmiyorum. Ama bu programa gelmeden önce bir güncelleme yaptım. 727 bin bağışçıdan 42 milyon TL’ye yakın bir bağış toplanmış.”

Öte yandan, adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 15 gün önce açıklanan bağış kampanyasına yatırılan miktar 2.1 milyon TL olurken, Selahattin Demirtaş’ın bağış kampanyası için 1 milyon TL toplandı.

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