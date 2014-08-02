Başbakan Erdoğan'a yapılan bağış miktarı 24 milyon 337 bin 697 lira

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına seçim kampanyasına 24 milyon 337 bin 697 lira bağış yapıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın seçim kampanyasına bugüne kadar 90 bin 382 kişi 24 milyon 337 bin 697 lira bağış yaptığı açıklandı.

Açıklanıp açıklanmayacağı tartışma konusu olan bağış miktarını Erdoğan ve Ak Parti'yi destekleyen akkulis rumuzlu Twitter adresinden paylaşıldı.



Diğer adaylara ne kadar bağış yapıldı? Diğer adaylara ne kadar bağış yapıldı?

Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş'a bugüne kadar 3 bin 689 kişi bağış yaparken, 753 bin 133 TL toplandı.

Çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ise 2 bin 172 kişi, 2 milyon 130 bin 922 TL bağış yapıldı.