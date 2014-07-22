İhsanoğlu'na 2 milyon 130 bin, Demirtaş'a 361 bin TL bağış yapıldı

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek için toplanan bağış rakamı açıklandı.

İhsanoğlu'na seçim çalışmaları kapsamında destek vermek isteyen 2 bin 172 kişi tarafından bağışlanan toplam rakamın, bugün itibariyle 2 milyon 130 bin 922 TL olduğu bildirildi. Yasa uyarınca, adaylara bağış ve yardım miktarı en fazla 9 bin 82 lira 51 kuruş olabiliyor.

Selahattin Demirtaş'ın hesabında 361 bin TL var

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası için açılan hesaba dün itibarıyla 361 bin 411 lira bağışta bulunuldu.

Demirtaş'ın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunmak isteyenlerin nakdi yardımları için Ziraat Bankasında açılan hesaba, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, seçimin her bir turu için, en fazla 9 bin 82 lira 51 kuruş yardım ve bağışta bulunabiliyor.

Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş için Ziraat Bankası TBMM Şubesinde açılan hesaba (Şube No: 0903 Hesap No: 31583126-5004 IBAN TR68 0001 0009 0331 5831 2650 04), dün saat 10.00 itibariyle, bin 460 kişi, 361 bin 411 lira bağış yaptı.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan içzin yapılan bağış miktarı için herhangi bir açıklama yapılmadı.