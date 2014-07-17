'Selahattin Demirtaş'a yapılan bağışlar engelleniyor'

Selahattin Demirtaş'ın hesabına para yatırmak için bankaya giden vatandaşların, banka personeli tarafından engellendiğini iddia etti.

Şirin Payzın tarafından hazırlanıp sunulan 'Ne Oluyor' programı gündem yaratacak bir konuyu tartıştı. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ın kampanya direktörü ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç ciddi bir iddia ortaya attı.



Oluç, Selahattin Demirtaş'ın kampanyasına destek olmak için bankaya giden vatandaşların personel tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Oluç, "Bankaya giden vatandaşlara, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan adına hesap var. Bağışta bulunabilirsiniz. Ancak Selahattin Demirtaş adına bir hesap yok" şeklinde bilgi veriliyor" dedi.