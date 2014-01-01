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Politika

Başbakan Erdoğan Mahmut Uslu ve Rıdvan Dilmen ile görüştü

Başbakan Erdoğan, çalışma ofisinde Mahmut Uslu ve Rıdvan Dilmen ile yaklaşık 2 saat görüştü

01 Ocak 2014 23:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık çalışma ofisinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu ve Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen ile görüştü.

Başbakan Erdoğan, saat 16.00 sıralarında evinden geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı. Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık çalışma ofisine geldi. Başbakan Erdoğan, çalışma ofisinde Mahmut Uslu ve Rıdvan Dilmen ile yaklaşık 2 saat  görüştü. Uslu'nun ofisten ayrıldığı araçta Rıdvan Dilmen'de ön koltukta görüntülendi. Görüşmeye ilişkin bilgi verilmedi. Erdoğan görüşmelerin ardından saat 19.00 sıralarında çalışma ofisinden ayrıldı.

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