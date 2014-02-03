Başbakan Erdoğan, Erdoğan Bayraktar ile buluştu

Başbakan Tayyip Erdoğan, 17 Aralık soruşturmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Erdoğan Bayraktar ile Ankara'da bir araya geldi. Başbakan Erdoğan'ın Bayraktar'a yol arkadaşlıklarını hatırlattığı ve Trabzon'a giderek yerel seçimlere destek vermesini isteği belirtildi.

Radikal'in TGRT Haber'e dayandırdığı habere göre Başbakan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve milletvekilliğinden istifa eden Erdoğan Bayraktar'ı geçtiğimiz Perşembe günü AKP Genel Merkezi'ne çağırdı. Ankara'daki sürpriz zirvede Erdoğan ile Bayraktar yaklaşık 1,5 saat görüştü.

Başbakan'dan Bayraktar'a sitem

AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Başbakan Erdoğan'ın, Bayraktar'a yıllara dayanan hukuku ve yol arkadaşlıklarını hatırlattığı belirtildi. Sürpriz zirvede Erdoğan'ın Bayraktar'a sitem ettiği de belirtildi.

İstifanın gündeme gelmediği görüşmede Bayraktar'ın davasında şaşma olmadığı ve AKP'nin başarısı için elinden geleni yapacağını söylediği belirtildi. Bu arada Başbakan'ın Bayraktar'dan Trabzon'a giderek yerel seçimlerde çalışmasını istediği kaydedildi.