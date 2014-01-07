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Erdoğan Bayraktar: Milletvekilliğinden istifamı, bugün verdim

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, bugün basına yansıyan 'Bayraktar istifayı düşünmüyor' haberlerinin asılsız olduğunu söyledi

07 Ocak 2014 19:19

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini canlı yayında açıkladıktan sonra kararından vazgeçti iddialarına yanıt verdi. Bayraktar, " 5 kere meclis genel kurul toplantısına mazeretsiz katılmayınca milletvekilliğinin düşeceğini biliyordum. Bu nedenle bugüne kadar harekete geçmedim. Ancak daha sonra yazılı bir talep zorunluluğu olduğunu öğrendim ve bugün istifa talebimi ilettim” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bayraktar, bugün basına yansıyan ‘Bayraktar istifayı düşünmüyor’ haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, “5 kere meclis genel kurul toplantısına mazeretsiz katılmayınca milletvekilliğinin düşeceğini biliyordum. Bu nedenle bugüne kadar harekete geçmedim. Ancak daha sonra yazılı bir talep zorunluluğu olduğunu öğrendim ve bugün istifa talebimi ilettim” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden alınan, milletvekilliğinden de istifa talebinde bulunan Bayraktar, AKP ile bağlarının devam edeceğini ifade etti.

Anayasaya göre milletvekilliği istifasının geçerli olması için, Meclis Genel Kurulu’nun onayı şart.m Anayasa’nın ‘Milletvekilliğinin düşmesi’ başlıklı 84’üncü maddesinde, istifa eden milletvekillinin milletvekilliğinin düşmesinin, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılacağı ifadesi yer almaktadır.

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