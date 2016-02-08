Başbakan Davutoğlu'ndan TRT'nin "Cizre'de 60 PKK'lı öldürüldü" haberine yalanlama

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün TRT Haber'in "son dakika" olarak duyurduğu "Cizre'deki bodrum kata düzenlendiği ve 60 PKK'lının öldürüldüğü" yolundaki haberi yalanladı. "Resmi olarak bizim tarafımızdan yayımlanmamış hiçbir habere teyit edilmesin" diyen Davutoğlu, Şırnak Valiliği tarafından sabah saatlerinde "10 PKK'lının öldürüldüğüne" dair yapılan açıklamanın dikkate alınmasını istedi.

TRT Haber, dün gece saatlerinde (7 Şubat 2016) televizyonda "son dakika" bandıyla duyurduğu ve internet sitesinde de yayımladığı, "Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yaralıların bulunduğu belirtilen bodrum kata düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasına" ilişkin haberini internet sitesinden kaldırdı. Haberin linkine tıklandığında aranan sayfanın bulunamadığı hatası veriyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ortak basın açıklaması yapan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Geçtiğimiz Cuma Mardin’deydim. Maalesef Türkiye’de son dönemde terörün yöntemleri geliştirdikleri ve ciddi bir şehirlerin destabilize etmek için harekete geçtikleri aşikar. Cizre’de kamu düzenini tesis etmek, bütün silahların susturulması sürdürülen bir operasyonumuz var. Sivil zaiyat verilmemesi çok önemli. Dünkü haberlerle ilgili olarak, resmi olarak bizim kanalımızdan yapılan hiçbir açıklamaya güvenmeyin. Şırnak Valiliği’nin açıklamasına bakın. Bu şekilde yaralıların varlığıyla ilgili bir teyit olmadı. Bu yaralıların çoğu terörist unsurları olmasına rağmen defalarca ambulans gitti. Algı operasyonlarına karşı dikkat edilmesi gerekir. Valiliğimizin açıklaması temel referans."