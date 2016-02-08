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TRT, "Cizre'de bodrum kat operasyonunda 60 PKK'lı terörist öldürüldü" haberini yayından kaldırdı!

TRT Haber, operasyon iddiasını "Son dakika" olarak duyurmuştu

08 Şubat 2016 12:01

TRT Haber, dün gece saatlerinde (7 Şubat 2016) televizyonda "son dakika" bandıyla duyurduğu ve internet sitesinde de yayımladığı, "Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yaralıların bulunduğu belirtilen bodrum kata düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasına" ilişkin haberini internet sitesinden kaldırdı. Haberin linkine tıklandığında aranan sayfanın bulunamadığı hatası veriyor.

Dün gece saatlerinde gelen bu son dakika haberi Türkiye gündemine oturmuş, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmişti. 

TRT Haber, dün gece operasyonu Dicle Haber Ajansı ise, iki bodruma operasyon düzenlendiğini, ancak TRT'nin operasyonun başladığını aktardığı 17.00 ila 19.00 saatleri arasında bölgede çatışma yaşanmadığını ileri sürmüştü. Yine DİHA'nın haberinde, aynı saatlerde Cizre Devlet Hastanesi’ne ilk etapta 7 cenazenin getirildiği öne sürülmüştü.

TRT Haber'in internet sitesinde yayından kaldırılan haberin ekran görüntüsü Cudi Mahallesi Bostancı Sokak’taki ilk bodrumda 16 gündür hastaneye kaldırılmayı bekleyen 21 yaralı, 8 cenaze bulunduğu öğrenilmişti. Yine aynı mahallede, yapılan top atışları nedeniyle 9 kişinin yanarak, 16 yaşındaki bir çocuğun ise kapı önünde vurularak hayatını kaybettiğini, ikinci bir binada ise çok sayıda yaralının olduğu öne sürülmüştü.

 

Cumhuriyet, operasyonu bugün manşetinden duyurdu

 

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre de, "Yaralıların bulunduğu bodrum katı ve buraya tünellerle bağlı 5 binanın bodrum katına operasyon düzenlendi." Haberde, "operasyonun Cizre Bostancı Sokak 23 numaraya dün akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında düzenlendiği" ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Asker ve polisin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyon daha önce kuşatma altına alınan 23 numara ve buraya tünellerle bağlı beş binanın bodrum katına yönelik olarak düzenlendi. Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı ve 2 saate yakın süren çatışma sonucunda PKK ve gençlik örgütlenmesi YDG-H üyesi olduğu öne sürülen 60’a yakın kişinin öldürüldü kaydedildi. Ayrıca söz konusu bodrum katına 15 binaya daha tünel bulunduğu öğrenildi."

 

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