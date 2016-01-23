Başbakan Davutoğlu'ndan Koç Ailesi'ne taziye ziyareti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi nedeniyle, Koç Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye dileklerini iletmek için Elmadağ'daki Divan Otel'e giden Başbakan Davutoğlu'nu Mustafa Koç'un babası Rahmi Koç ile kardeşi Ali Koç karşıladı.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başbakan Davutoğlu şunları söyledi:

"İş dünyası için çok önemli bir isimdi. Ben, projelerinin yarım kalmayacağına eminim. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."