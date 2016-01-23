Metal patronlarının sendikasından ve işçilerden Mustafa Koç'a taziye mesajı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle Perşembe günü hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümünün ardından Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve TOFAŞ işçileri taziye mesajı yayınladı.

MESS'in internet sitesinden yayınlanan taziye mesajında ‘’Ülkemiz sanayiine ve ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan, üye şirketlerimizin ve Koç Holding’in yönetim kurulu başkanı, kıymetli sanayicimiz Sayın Mustafa V. Koç’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz’’ ifadeleri kullanıldı.

'Yaşadığımız eziyetin sorumlusu...'

Öte yandan 2015 yılının Mayıs ayında sendikal hakları için eylem yapan Koç Holding’e bağlı TOFAŞ fabrikasının işçileri bir kısmının üyesi olduğu Metal İşçileri Birliği de bir taziye mesajı yayınladı. İşçilerin taziye mesajı ise şöyle:

"Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bizler TOFAŞ'ta hak mücadelesi veren ve bundan dolayı da Koç Holding yönetimi tarafından baskılara ve büyük haksızlıklara uğramış işçileriz.

Bundan dolayı Mustafa Koç da dahil Koç Holding yönetimine karşı ne öfkemiz biter ne de mücadelemiz.

Fakat bizler emekçiyiz, insanız. İnsan hayatına değer veririz. Bunun için yaşadığımız bunca eziyetteki sorumluluğunu asla unutmayacağımız Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülerimizi bildiririz.

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."