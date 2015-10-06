Başbakan Davutoğlu: Kılıçdaroğlu duysun, asgari ücreti 184 liradan bin liraya çıkaran biziz

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 Haziran'da milletimizi hükümetsiz bırakmama adına elimizden geleni yaptık. Muhataplarımız ise uzlaşmamak için her yönü denediler" dedi.

Davutoğlu, "13 yılda yaptıklarımızı duysunlar, özellikle de sayın Kılıçdaroğlu. 13 yılda neden bu vaatleri yapmadı diyorlar, 13 yılda yaptıklarımız ortada. Asgari ücreti 184 liradan bin liraya çıkaran biziz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. 7 yaşından 77 yaşına, doğumdan ölüme kadar, her vatandaşımıza bir sürü müjde verdik" diye konuştu.

Davutoğlu, partisinin Erzurum mitinginde halka seslendi.

Davutoğlu'nun sözleri özetle şöyle:

Erzurum duruşuyla, vakarıyla vatanımızın, istiklalimizin sahibidir. Erzurum'a muhabbetimiz sonsuzdur. Siz varsınız ya arkamızda yedi düvel karşımızda olsa ne yazar.

Hep beraber Erzurum'dan ses vermeye geldik. Yiğit Erzurumluların gözünde yiğitliği gördüm, kahramanlığı gördüm. Erzurum esareti reddetmişti büyük Erzurum Kongresi'nde.

AK Parti bütün ikna odalarının kapısına kilit vurdu. O kara günler bir daha geriye asla gelmeyecek.

Bizi 13 yıldır desteklediniz hep yanımızda oldunuz. Biliniz ki 13 yılın getirdiklerinin heba olmasına asla izin vermeyeceğiz. 1 Kasım'da tek başına iş başına diyor muyuz?

7 Haziran'da milletimizi hükümetsiz bırakmama adına elimizden geleni yaptık. Muhataplarımız ise uzlaşmamak için her yönü denediler.

7 Haziran'da dört siyaset çıktı

7 Haziran'dan sonra 4 siyaset çıktı. Bir AK Parti'nin birlik siyaseti. İkincisi CHP'nin izlediği blok siyaseti. Üçüncüsü Bahçeli'nin izlediği "hayır" siyaseti, biliyorum bundan MHP'li kardeşlerim de memnun değil. Biri de HDP'nin izlediği terör siyaseti.

'6-7 Ekim'e izin vermeyeceğiz'

6-7 Ekim gibi olayların yaşanmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz. İyi niyetimizi suistimal edenler, hak ettikleri cevabı aldılar, alacaklar. Kaos ortamını bertaraf etmek için bize destek verin. Biz 13 yıl boyunca hep sözümüzü tuttuk. 3 Kasım 2002'den bu yana büyük bir yönetim tecrübesi edindik.

'Kılıçdaroğlu duysun'

13 yılda yaptıklarımızı duysunlar, özellikle de sayın Kılıçdaroğlu. 13 yılda neden bu vaatleri yapmadı diyorlar, 13 yılda yaptıklarımız ortada. Asgari ücreti 184 liradan bin liraya çıkaran biziz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. 7 yaşından 77 yaşına, doğumdan ölüme kadar, her vatandaşımıza bir sürü müjde verdik.

Erzurum bize coşku verdi. Gelin şimdi, beyannamemizin taahhütlerine bakalım. Emeklilerimizin hepsine bin 200 lira katkıda bulunuyoruz. İnşallah emeklilerimizin hakkını vermeye devam edeceğiz.

Erzurum'da hiçbir dikili ağacı olmayan CHP'nin Erzurum'a ne yararı olabilir? Terörle mücadelede bizim gözümüze uyku girmezken Bahçeli uyumayı tercih etti. Kalaşnikof sesi dinlemekten hoşlanan HDP'de dinleyecek sandığın sesini, herşeye hayır demekten başka bir şey bilmeyen MHP de dinleyecek sandığın sesini blok siyaseti süren CHP de dinleyecek sandığın sesini.