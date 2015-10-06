Davutoğlu'ndan adaylara: Seçmene lüks arabayla gitmeyin

AKP’nin 4 Ekim’de seçim bildirgesini açıklamasının ardından milletvekili adayları, il başkanları, belediye başkanlarıyla toplantı yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim kampanyasına ilişkin uyarılarda bulundu. Adaylara “Lüks arabayla seçmen ziyareti yapmayın, mümkün olduğunca kalabalık gitmeyin. Şatafattan uzak durun. Seçmenle tartışmaya girmeyin, partinin bildirgesini anlatın” dediği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan'ın aktardığı kulis bilgisine göre; Davutoğlu toplantıda, adaylara ve teşkilatlara şu uyarılarda bulunuldu:

- Vatandaşla birebir temas kurun, çalmadık kapı bırakmayın. Sert protokol uygulamayın.

- Kalabalık gruplarla esnaf ziyareti yapmayın. Lüks arabalarla seçim çalışması yapmayın, şatafattan uzak durun.

- Vatandaşla tartışmaya ve polemiğe girmeyin. Muhalefetin vaatlerin neden olamayacağını anlatın zaman kaybetmeyin, bunun yerine partimizin bildirgesindeki vaatleri anlatın. Muhalefet partilerinin adaylarıyla da polemikten uzak durun.

- Gündemdeki bir konuyla ilgili kafanıza göre açıklama yapıp yorumda bulunmayın. Konuyla ilgili olarak genel merkezin açıklamasını bekleyin.