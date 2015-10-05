Davutoğlu: ABD'den geldim, hemen işe koyuldum; biz jet lag dahi yaşamayız

AKP'nin seçim çalışmalarının startını verdiği Samsun'da konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye Başbakanlık teklif etti. Bahçeli, bizimle içtiği çaya hayır demedi, diğer her şeye hayır dedi. HDP ise ilk günden itibaren terör siyaseti takip etti. Sırtlarını teröre dayadılar" dedi.

Çalışma programındaki yoğunluktan da bahseden Başbakan Davutoğlu, "5 gün önce ABD'deydim, ardından geldim hemen işe koyuldum, jet lag dahi yaşamayız. Sizler için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haydi bismillah!"

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Haydi bismillah diyerek Samsun'da başlamaya karar verdik. Samsunlu kardeşlerime selam ediyorum. Buradan Samsun’un bütün ilçelerine selam olsun. Padişahlar vezirler yetiştirmiş, Fatih'in hocası Akşemseddin yetiştirmiş bu topraklara selam olsun.

Değerli Samsunlular ben bu gür ırmakları milletimizin uzun şanlı tarih yolulupğuna benzetirim. Milletimizle gittiği her yere bolluk ve bererket götürnüştür. Haydi bismillah diyerek samsunda başlamaya karar verdik. Samsunlu kardeşlerime selam ediyorum. Buradan Samsun’un bütün ilçelerine selam olsun.

Siz 1 Kasım’ın meşalesini şimdiden yakmaya hazır mıyız? 1 Kasım’da yeniden tek başına Ak Parti iktidarına yürümeye hazır mıyız? İstiklalimizi meşalesini parladığı aziz şehirdeyiz, hareket noktasındayız.

"Ak Beyanname’nin en parlak köşeleri ak gençlerimizde ayrılmıştır"

Ak Gençlik'le beraber yürümek ne güzel. Ak Beyanname’nin en parlak köşeleri ak gençlerimizde ayrılmıştır. İstiklalimizi mücadelesinin simgesi olan aziz Samsunlular boşuna mı bu kutsal yürüyüşü bu kutsal şehirden yakmaya karar verdik. Bu şehir bir Gazi’nin Samsun'a gelişiyle İstiklal mücadelesini yakıldığı şehirdir.

O şanlı İstiklal yürüyüşü olmasaydı belki de başka milletler gibi başka milletler gibi esaret altında yaşayabilirdik. Eğer başı dik yaşıyorsak Samsun’un temsil ettiği gibi öncü olmanın hissiyatı vardır. Haydi Bismillah diyerek ilk adımı atmaya var mısınız?

7 Haziran seçimlerinden hükümet formülü çıkmadı. Bu nedenle milli irade için huzurunuzdayız. Bu düğümü millet çözecek. 1950'de tek partiye karşı düğümü siz çözdünüz, 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız yol çıktığında düğümü siz çözdünüz. 1 Kasım'da inşallah bir zafer günü olacak.

"Bahçeli, bizimle içtiği çaya hayır demedi, diğer her şeye hayır dedi"





CHP'nin blok siyaseti, Bahçeli'nin hayır siyaseti ve HDP'nin terör siyaseti. Biz ise 7 Haziran'da ne dediysek arkasında durduk. Siyasete şekil verilemez dedik. Blok sistemini TBMM Başkanlık seçiminde çökerttik. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye Başbakanlık teklif etti. Bahçeli, bizimle içtiği çaya hayır demedi, diğer her şeye hayır dedi. HDP ise ilk günden itibaren terör siyaseti takip etti. Sırtlarını teröre dayadılar. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin adresi AK Parti'dir. 7 Haziran Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir tecrübe oldu.



CHP'nin beyannamesini gördük ki; bizim merhametli dış politikamızdan ders çıkarmış ve Suriyelileri ülkelerine göndermekten vazgeçmiş.



Silahlar tamamen terk edilmedikçe, şehirlerimiz illegal çetelerden temizlenmedikçe bu operasyonlar kararlılıkla sürecek.



IMF kapısında bekleyen bir Türkiye vardı ama biz 23 buçuk milyar dolar borcumuzu ödedik. Bu memleketi hiç bir zaman namerde muhtaç etmedik. 13 yılda 117 yeni üniversite kazandırdık. 2017'de bütçe fazlası vereceğiz, azimle çalışanın kaynakla derdi olmaz.



Bizim vaatlerimiz gerçekler, geçmişte verdiğimiz sözleri tuttuk. Kılıçdaroğlu'nun taş üstüne taş koyduğunu gördünüz mü? Bahçeli, hayırdan başka bir şey söylemez. HDP'yi sormuyorum bile, onlar söz söylemek için Kandil'e bakar.





"Emeklilerimize yılda 1200 lira daha ek artış sağlıyoruz"

Emeklilerimize, gençlere herkese yardım edeceğiz.



Emeklilerimize yılda 1200 lira daha ek artış sağlıyoruz. Emekliler arasındaki gelir farkları ortadan kalkacak. Biz söz verdik mi afaki sözler vermeyiz, sözün gereğini yaparız. 7 Haziran'dan önce emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Allah bereketli eylesin.



Yüzde 15 destek primini yüzde 10'a indirmiştik. Şimdi Bağkur emeklilerinin maaşından kesinti yapılmayacak, kaldırıyoruz.

"Jet lag dahi yaşamayız"





Gençlerimiz, Bizler sizin için varız. 5 gün önce ABD'deydim, ardından geldim hemen işe koyuldum jet lag dahi yaşamayız. Sizler için çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde başınız dik dolaşın diye çalışıyoruz. Sizlere dünyanın en ülkesini sizlere bırakmakta kararlıyız.



Gencimiz projesi olursa, 50 bin lira karşılıksız sermaye vereceğiz. Geri istemeyeceğiz. Daha çok gerekirse faizsiz 100 bin lira vereceğiz. Biz gencimize güveniyoruz. 3 yıl vergi istemeyeceğiz. Bundan daha bereketli iş olur mu?



Genç çiftçilere 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz.



Kadınlarımızın doğumdan sonra ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay çalışmadan ücret alacak. Doğumdan ölüme kadar yanınızda olacak bir devlet var.



İstikrarla büyüyen bir Türkiye var. 7 Haziran'dan sonra bazıları devam etmeyecek sandılar, onlar bu ülkenin meselelerine sahip çıkmada bizi yalnız bıraktılar.