Başbakan Davutoğlu, Melih Gökçek’le görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya dönüşünde Başbakanlık Resmi Konutu'nda Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ı mahkemeye vereceğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü. 23.05'te başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Gökçek, konuta giriş ve çıkışında kameralara görüntü vermedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “İzleme Heyeti’ni gazetelerden öğrendim. Doğru bulmuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Bu açıklamalarla kendini ve hükümetimizi yıpratıyor, İzleme Heyeti’ni faydalı buluyoruz” ifadeleriyle eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ı istifaya davet etmişti.
Melih Gökçek’e çok sert bir yanıt veren Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na “haysiyetsiz” olarak nitelendirerek yolsuzluk imasında bulunmuştu.