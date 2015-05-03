Davutoğlu, Avrupa'daki Türkler için seçim vaatlerini açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen mitingde Avrupa'da yaşayan Türklerin faydalanacağı seçim vaatlerini açıkladı.

Davutoğlu'nun açıkladığı vaatlerden öne çıkanlar şöyle:

Yurtdışında yaşayanlara THY uçuşlarında aile indirimi yapılacak

Gurbette doğum yapan her anneye Türkiye Cumhuriyeti devleti doğum hediyesi verecek

Dövizli askerlik bedeli 6 bin Euro’dan bin Euro’ya düşecek

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Çanakkale savaşı ve onun yıldönümünde şehitlerimizi andık. İstanbul'u işgal etmek isteyenlere karşı Türkiye'nin her bir yerinden şehit olmaya yürüdüler. Bizler Çanakkale ruhunu 21. yüzyıla taşıyoruz. Temel mesele Çanakkale ruhunu yaşatmaktır.

Şuanda Almanya'da 90 bin Türk işletmesi var. Avrupa'nın her yerinden bizi başarıyla temsil eden herkesi tebrik ediyorum.

Türk vatandaşının birinin gözünden bir damla yaş düşse bunu önce Başkonsolumuz, Büyükelçimiz görecek.

Almanya bizim en fazla ticaret yaptığımız ülkedir. Size bir müjde vereyim Almanya ve Türkiye arasında yüksek düzeyli iş birliği konseyi kurma kararı aldık.

Kültürünüzü dilinizi dininizi gurbet topraklarda koruyacaksınız.

Teröre karşı olduğu gibi İslam karşıtlığına ve Türk karşıtlığına karşı da dimdik dururuz.

Geçtiğimiz sene 22 camimiz saldırıya uğradı. Kutsal mekanlarımızı koruyun ancak şiddete asla başvurmayın.

Buradan Almanya parlamentosuna bir kes daha sesleniyorum. Sözde Soykırım iddialarıyla bize kimse tarih dersi vermeye kalkmasın. Siz üçüncü taraflar varsa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. Biz üçüncü taraflarla hiç bir şey tartışmayız.

Kimse bizim çocuklarımıza bizim tarihimize hakaret eden bir müfredat okutamaz.

En geç 2023'te Türkiye semalarında yüz 100 Türk yapımı savaş uçağı olacak.

Bizi ne Gezi ne de 17-25 Aralık'ta durduramadılar, durduramayacaklar.

Avrupa'daki bütün vatandaşlarımız için bir kampanya başlatıyoruz, Her eve bir Al bayrak, bir Kur'an-ı Kerim, ve bir Türkçe sözlük göndereceğiz.

İşte seçim vaatleri

Gurbetçi vatandaşlarımız için dövizli askerlik harcını 6 bin Euro’dan 1000 Euro’ya indiriyoruz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 217 Euro olan pasaport harçlarını 100 Euro’ya indiriyoruz.

Yurtdışından getirilen araçların Türkiye'de kalış süresini 2 yıla çıkartıyoruz.

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt edilmeden kullanma süresini 2 katına çıkartacağız.

THY'den aile seyahatlerinde yüzde 20 indirim talep edeceğiz.

Almanya'da olup da okuyan gençlere, akademik destek ve burs sağlıyoruz. Bu çerçevede, lisans bursu olarak 500 avro, yüksek lisans bursu olarak 700 avro, doktora bursu olarak bin avroluk burs desteği veriyoruz.

Özellikle boşanma, miras meselelerinde söz konusu olan tanıma ve tenfiz davalarını hızlandırarak kolaylaştırıyoruz. Yani Almanya'da alınan bir hukuki kararın Türkiye'de tanınması, orada alınan kararın burada tanınması için talimatları verdim. Artık iki hukuki işlem olmayacak. İnşallah hukuki işlemleriniz en kolay yoldan yapılacak.

Gençlik köprülerini bütün Avrupaya yayacağız. Gurbetçi annelere İlk çocuğa 300 TL ikinci çocuğa 400 tl ve 3 çocuğa 600 tl yardım desteği vereceğiz.

Çeyiz ve konut birikim hesaplarına devlet desteği vereceğiz

7 Haziran'dan sonra inşallah ilk girişimlerimizden biri, size seçilme hakkını da getirmek. Türkiye'de 85 seçim bölgesi var. İnşallah 86'ncısını da yurt dışı için kurarız ve sizlere de kendi temsilcilerinizi seçme hakkını vereceğiz.