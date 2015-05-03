Davutoğlu'ndan HDP'ye: Silah bırakmamak seçim öncesi şantaj yapmak demektir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya'da bir araya geldiği gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Selahattin Demirtaş ve HDP'lilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. HDP'nin çözüm sürecine ilişkin açıklamalarının 'seçim tehdidi' olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Silah bırakmamak seçim öncesi şantaj yapmak demektir" dedi.

Çözüm süreci ile aşılamayan tek sorunun HDP ve Kandil olduğunu söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutabakata uysalardı süreç 2014'te tamamlanırdı. Demirtaş'a 1 Ekim'deki görüşmemizi hatırlatırım. Silah bırakmamak seçim öncesi şantaj yapmak demektir. Çözüm süreci topluma mal olmuştur. Demokrasinin olduğu yerde iç savaş olmaz. Atılacak adımlardan kimsenin endişesi olmasın. Artık tercihlerini yapmak zorundalar.

Talebimiz silahların bırakılmasıdır. Aşılamayan tek şey HDP ve Kandil'in dar hesaplarıdır. Parlamentoya giremedik diyerek provokasyona kalkışmasınlar."