Davutoğlu, Abdullah Gül'ü yalanladı: Gülen'le görüşeceğimden haberi vardı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2013 yılında kendisinin Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Fethullah Gülen ile görüşmesini sonradan öğrendiği yönündeki açıklamasını yalanladı. "Böyle bir görüşmeye gideceğimi önceden kendisine söyledim" ifadesini kullanan Davutoğlu, aradan zaman geçtiği için Gül'ün konuyu unutmuş olabileceğini söyledi.

Davutoğlu, Almanya'da gazetecilerin sorularına cevap verdi. Fettullah Gülen'le yaptığı görüşmenin başbaşa yapılmış bir görüşme olduğunu vurgulayan Davutoğlu, görüşmenin içeriği ile ilgili, "O tabii başbaşa bir görüşmeydi. Bunlar tabi herşeyi dinleme gibi bir merakları oldukları için istedikleri takdirde bu görüşmenin içeriğini bütünüyle açıklayabilirler. Ben o görüşmede Türkiye'ye dönerek bürokrasidekilerin siyasi alana karışmalarına müdahale etmesini ve iletişime açık olmasını istedim" dedi.

'New York'ta Sayın Gül ile birlikteydik. Böyle görüşmeye gideceğimi kendisine söyledim'

Abdullah Gül'ün ziyareti sonradan öğrendiğine dair açıklamasına yönelik bir soruya da cevap veren Davutoğlu, "Hafızalar yanılabilir tabii... Ben başdanışmanken de o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'den izin almadan hiçbir şehre gitmediğim gibi, hiç bir sokağa dahi gitmedim. Bu görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sürerken gerçekleşti. New York'ta Sayın Gül ile birlikteydik. Böyle bir görüşmeye gideceğimi önceden kendisine söyledim. Tabii aradan süre geçti. Hafıza yanıltıcı olabilir. Benim Sayın Gül'e nasıl bir saygım olduğunu kendisi de bilir. Türkiye'den ayrılmadan önce de o görüşme ile ilgili o dönemki Başbakımız Sayın Erdoğan'la da bu konuyu görüşmüştük" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan’da düzenlenen 3. Küresel Açık Toplumlar Forumu’na katılan Abdullah Gül, Türkiye’ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir açıklaması oldu. 2013 senesinde Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini ve bu konuda da sizin izniniz ve görüşünüzün alındığını söyledi. Buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?” sorusu üzerine, “Benimle ilgili kısmında bir yanlışlık var. Ben sonradan öğrenmiştim”yanıtını vermişti.