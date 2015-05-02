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Abdullah Gül, Davutoğlu’nun Gülen’i ziyareti ile ilgili konuştu

Davutoğlu, Gülen'i Gül ile Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ziyaret ettiğini açıklamıştı

02 Mayıs 2015 00:50

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, 2013 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesini sonradan öğrendiğini açıkladı.

Davutoğlu, Fethullah Gülen’i 2013 yılının Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Azerbaycan’da düzenlenen 3. Küresel Açık Toplumlar Forumu’na katılan Gül, Türkiye’ye döndü. Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir açıklaması oldu. 2013 senesinde Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini ve bu konuda da sizin izniniz ve görüşünüzün alındığını söyledi. Buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?" sorusu üzerine, "Benimle ilgili kısmında bir yanlışlık var. Ben sonradan öğrenmiştim" yanıtını verdi.

Murat Çakır ve İbrahim Yıldız’ın DHA’da yer alan haberine göre, Azerbaycan gezisi hakkında da bilgi veren Gül, "Bakü’de bir uluslararası konferansta konuşma yaptım. Ayrıca Azerbaycan Diplomasi Akademisi’nde de yine bir konuşma yapıp, orada bir fahri doktora verdiler. Ayrıca bazı temaslarda bulundum" dedi.

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