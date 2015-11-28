Başbakan: Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuksuz yargılanması daha doğru olabilir

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larıyla ilgili görüntüleri haber yaptıkları için casusluk suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili olarak Bu tür durumlarda tutuklanma istisnai bir durumdur. Tutuksuz da yargılanabilirlerdi ama nihayetinde mahkemenin takdiridir. Tutuksuz yargılanması esas itibariyle, daha doğru olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu: Tahir Elçi'ye suikast ihtimali de var, iki ateş arasında kalmış da olabilir

Başbakan Davutoğlu'na Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması da soruldu.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Biz de takip ediyoruz. Hukuki bir süreç. Yürütmenin müdahil olduğu bir konu değil. Devam eden bir süreç. Basın özgürlüğü esastır. Basın özgürlüğü de ancak medeni hukuk ile sınırlandırılabilir. Devlet sırlarını ifşanın hukuk sınırı içinde bir suç teşkil etmesi söz konusu. Ancak hiçbir şekilde hukuki konulara müdahil olmayız. Karar verecek olan bağımsız mahkemelerdir. Ben de geçmişte köşe yazarlığında bulundum. Özellikle Suriye’de son döneme bakıldığında MİT TIR’larıyla ilgili devleti ifşa etmek için, Türkiye’yi mahkum etmek için yaptığı çalışmaların farkındayız."

"Tutuksuz da yargılanabilirlerdi"

"Bayırbucak’ta olanları görüyoruz. Bu tür durumlarda tutuklanma istisnai bir durumdur. Tutuksuz da yargılanabilirlerdi ama nihayetinde mahkemenin takdiridir. Tutuksuz yargılanması esas itibariyle, daha doğru olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bizim karar verebileceğimiz bir husus değil. Yargı bağımsızlığı içinde değerlendirilecek bir konu."