Binlerce kişi Cumhuriyet'e akın etti

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesinin ardından binlerce kişi destek için gazetenin Şişli’de bulunan binası önüne geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre aralarında siyasetçi, sanatçı, yazar, avukat, gazeteci ve çok sayıda Cumhuriyet okurunun bulunduğu binler, “Basına uzanan eller kırılsın”, “Özgür basın susturulamaz”, “Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetine karşı duydukları isyanı dile getirdi.

TIR’daki o silahları biliyoruz

Dün sabah saatlerinden itibaren gazetenin İstanbul Şişli’deki merkez binası önüne çok sayıda yurttaş, Cumhuriyet Okurları (CUMOK), aydın, sanatçı ve yazarların bulunduğu gruplar akın etmeye başladı. Dündar ve Gül’ün fotoğraflarını taşıyan yurttaşlar, “Faşizme geçit yok”, “Can Dündar ve Erdem Gül yalnız değildir”, “MİT TIR’ları ile taşınan silahları biliyoruz. Savaş suçlarını gizleyemezsiniz. Can Dündar ve Erdem Gül’e özgürlük” döviz ve pankartları açtı.

Kitle sık sık Can Dündar ve Erdem Gül’ün adını söyleyerek “Burada” dedi. Gazetenin binası bahçesine sığmayan kitle, gazetenin sokağını boydan boya kapadı. Bu sırada gazetenin sokağında bekleyen TOMA, kitle tarafından da yuhalandı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri de gazetenin bahçesine “İktidarın yalan söylemesine karşı ifşa etmekten korkmayan gazeteciler olacağız. Can Dündar ve Erdem Gül yalnız değildir” pankartını astı.

Yolumuzdan dönmeyiz

Gazeteye destek ziyaretinde bulunanlar Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar ve gazetenin İmtiyaz sahibi Orhan Erinç, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Tahir Özyurtseven, haber koordinatörleri Murat Sabuncu ve Ayşe Yıldırım Başlangıç’ı ziyaret ederek duygularını paylaştı, mevcut kararı kınadı. Dündar’ın eşi Dilek Dündar, destek için gelenlere teşekkür ederek “Cumhuriyet tekrar bir şeref madalyası taktı göğsüne. Biz de ailece taktık. Bu Can’a takılmış şeref madalyasıdır. Herkesin de gurur duyduğundan da eminim. Destekleriniz için çok sağ olun. Can’ın herkese çok selamı var. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Bayrağı taşımaya devam’

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay tutuklama kararına tepki göstererek “Mahkemede, ‘örgüte üye olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçluyoruz’ dediler. Görünen o ki zaten buraya uygulanmayan hukuk namına çağrılmadık. Herkesin bildiği birilerinin buyruğu, talimatı, öfkesi üzerine getirildik. Bu cevabı verdiler kendileride. Ve başlarını dik tuttular habercilik adına. Bütün kamuoyuna Cumhuriyet gazetesi sizlerin de desteğiyle habercilik gazetecilik yapmaya devam edecektir, asla yolundan dönmeyecektir. Hepinize geldiğiniz için, dayanışmanız için, dostluğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki burada çalışanlar son nefesini verinceye kadar, dün alıkonan arkadaşlarımızın bıraktığı yoldan bayrağı taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Alevi örgütlerinden destek

Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Rıza Eroğlu, Kartal Cemevi Başkanı İsmail Saçlı, Garipdede Dergâhı Başkanı Celal Fırat, Arnavutköy Cemevi Başkanı Yüksel Yılmaz, Bağcılar Cemevi Başkanı Zeynel Koç, Bağcılar Cemevi Müdürü Özgür Evcimen ve Kâğıthane Cemevi Hukuk Komisyonu Başkanı Zeynel Öztürk de gazeteye destek ziyaretinde bulundu.