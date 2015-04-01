Başbakan: Bundan sonra izinsiz sokağa çıkana müsamaha gösterilmeyecek

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın hayatını kaybettiği rehine operasyonuyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kim olursa olsun ve ne niyetle çıkarsa çıksın sokağa izinsiz şekilde çıkarak ülke güvenliğini tehdit edene karşı müsamaha gösterilmeyecektir. 1 dakika dahi müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında iki eylemci tarafından rehin alındıktan sonra öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kim olursa olsun ve ne niyetle çıkarsa çıksın sokağa izinsiz şekilde çıkarak ülke güvenliğini tehdit edene karşı müsamaha gösterilmeyecektir. 1 dakika dahi müsamaha gösterilmeyecektir.

Dün bu terörist, katil, alçakların yaptığı şeyden sonra İstanbul sokaklarında bazı yerlerde yapılmaya çalışılan provokasyonlara karşı da gerekli her türlü tedbirin alınması talimatını verdik.

Maalesef medyamızın bazıları bu acıyı paylaşırken, başka bir kesimi de daha evlat acısı yüreğini inmiş ailenin acısı dururken bu sabah gazeteleri açtığınıza o resimleri, şakağına silah dayanmış resimleri yayınlama ahlaksızlığını, nezaketsizliğini göstermiştir.

Bütün bu medya mensuplarına çağrıda bulunuyorum. Öz eleştiri yapın Kendi eşiniz, babanız olsaydı bunların olacağını düşünün acaba ne hissederlerdi? Bu insani bir durumdur.

'Talimatı ben verdim'

Akreditasyon talimatını ben verdim. Ne eleştiri gelirse gelsin hepsine hazırım. Bütün ıstırapları. Yaşadıktan sonra bir rica bulundum. Medyada dikkatli olunması için rica ettim. Birçok kere söyledik.

Gece yarısından itibaren sayfaları gördüğümüzde bırakın insani duyarlılık görmedim ben. Muhterem eşleriyle görüştüğümde neler hissettiğini ben biliyorum. Evladını gördünüz, sabah bu gazeteyi gördüğünde ne hissetti?

Patronlarına da söylüyorum, her türlü eleştiriyi bize yaptılar. Tek bir yerde basına yönelik bir şeyde bulunmadım. Yayın yasağı getirdik, neden gelir o yasak?

Operasyon bitince de yasağı kaldırdık. Peki yürekteki yasak kalkar mı? Bu savcımızın bu fotosunu yayınlama hangi nasıl bir ahlaktır. Bir daha olursa bir daha veririm bu talimatı. Ben verdim talimatı…

İnsanların acısına saygı duyacak herkes. Teröristlerin propagandası yapmayacaklar. Bundan sonra herkes dikkat edecek. Tavırlarına dikkat edecek herkes.

'Cenazeye katılma hakları yoktu'

Onları bugün o cenazeye katılma hakları yoktu, o çocuğun karşına çıkmalarına hakları yoktu.