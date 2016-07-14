T24 LogoT24 Logo
Politika

Binali Yıldırım BBC'ye konuştu: Esed orada olduğu sürece Suriye sorunu çözülmeyecek

Binali Yıldırım, Suriye'de çözüm için hem Esad'ın hem de IŞİD'in gitmesi gerektiğini söyledi

14 Temmuz 2016 03:25

İngiltere'nin BBC kanalına konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Esed değişmeden Türkiye değişmez" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin BBC kanalına konuştu. Başbakan Yıldırım, IŞİD'in Suriye'den atılmasına rağmen Suriye sorunun çözülmeyeceğini söyledi ve "Esed orda olduğu sürece sorun çözülmeyecek, DAEŞ'i yaratan Esed rejiminin tutumudur" dedi.

Yıldırım, "Amacımız Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak. Rusya ve İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirdik. Eminim ki Suriye'yle ilişkilerimizi de normalleştireceğiz. Terörle mücadelede başarılı olmak için Suriye ve Irak'a istikrar gelmelidir" açıklamasında bulundu.

Suriye'de bir şeylerin değişmesi için zamanın gelip geçtiğini söyleyen Yıldırım, "Bir yanda Esed var bir yanda DAEŞ var. İkisini de tercih edemeyiz. İkisinin de gitmesi lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, dün (13 Temmuz) AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Rusya ve İsrail'le ilişkilerimizi normale döndürdük. İnşallah Suriye ile de ilişkilerimizi normale döndüreceğiz. Bölgedeki bütün hakim ülkeleri, koalisyon güçlerin, stratejik ortakların yaşanan durumun bir kez daha değerlendirmesi ve rekabeti bir kenara bırakarak insanığın yok olmamasına göz yummamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

ETİKETLER

binali yıldırımsuriyeesadışid

İlgili Haberler

Binali Yıldırım: Mısır ve Suriye ile kavga etmemiz için çok neden yok

"Türkiye'nin etrafında 100 yıldır ertelenen bir hesap var"

Başbakan: İnşallah Suriye'yle de normalleşeceğiz

"Suriyeli mültecilerle ilgili son günlerde utanç verici tartışmalara şahit oluyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24