Binali Yıldırım BBC'ye konuştu: Esed orada olduğu sürece Suriye sorunu çözülmeyecek

İngiltere'nin BBC kanalına konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Esed değişmeden Türkiye değişmez" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin BBC kanalına konuştu. Başbakan Yıldırım, IŞİD'in Suriye'den atılmasına rağmen Suriye sorunun çözülmeyeceğini söyledi ve "Esed orda olduğu sürece sorun çözülmeyecek, DAEŞ'i yaratan Esed rejiminin tutumudur" dedi.



Yıldırım, "Amacımız Suriye ve Irak da dahil olmak üzere tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak. Rusya ve İsrail'le ilişkilerimizi normalleştirdik. Eminim ki Suriye'yle ilişkilerimizi de normalleştireceğiz. Terörle mücadelede başarılı olmak için Suriye ve Irak'a istikrar gelmelidir" açıklamasında bulundu.



Suriye'de bir şeylerin değişmesi için zamanın gelip geçtiğini söyleyen Yıldırım, "Bir yanda Esed var bir yanda DAEŞ var. İkisini de tercih edemeyiz. İkisinin de gitmesi lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, dün (13 Temmuz) AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Rusya ve İsrail'le ilişkilerimizi normale döndürdük. İnşallah Suriye ile de ilişkilerimizi normale döndüreceğiz. Bölgedeki bütün hakim ülkeleri, koalisyon güçlerin, stratejik ortakların yaşanan durumun bir kez daha değerlendirmesi ve rekabeti bir kenara bırakarak insanığın yok olmamasına göz yummamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.