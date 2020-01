Binali Yıldırım: Mısır ve Suriye ile kavga etmemiz için çok neden yok

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın uçağının düşürülmesinden sonra başlayan diyalog ve normalleşme sürecini değerlendirdi ve "Rusya konusunda biz haklıydık ama ülkeler arasında düşmanlıklar daimi olmaz" dedi.

Yıldırım, "Irak'la Suriye ile Mısır ile bizim kavga etmemiz, ilişkilerimizin bozulması için çok nedenimiz yok ama ilişkilerimizin düzelmesi için çok neden var" dedi.

Yıldırım, "Türkiye zor bir bölgede. Etrafında 100 yıl ertelenen bir hesap var. O hesap tekrar önümüze konulmuş durumda. En önemli dış politika hedefimiz dostulukları artırmak. İçeride de dostlarımızı artıracağız" diye konuştu.

Yıldırım'ın Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Düşünün Bakanlar Kurulu'nun toplanması bile büyük bir olan oluyor. MGK toplantısı yapılırken acaba memleketin gündemi nasıl değiştirilecek deniyordu. Böyle bir Türkiye vardı. Gizli iktidar ortaklarımızın olduğunu başa gelince anladık. 27 Nisan elektronik belgesine millet kilitlenmişti. O elektronik muhtarıyı "yanlış adrese gönderdiniz" dedik. Postaladık gitti.

Vesayet ortakları durmadı. Yargı darbeleri, paralel çete... Bütün bunların üstesinden gelerek bugünlere geldik. Türkiye'nin daha fazla insan onurunu yüceltecek yeni yeni uygulamaları getirmesi gibi bir sorumluluğumuz var. Bu hareketin kurucusu, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Memleketin işlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye zor bir bölgede. Etrafında 100 yıl ertelenen bir hesap var. O hesap tekrar önümüze konmuş şekilde. Türkiye bir yandan ülkede vatandaşın huzurunu, güvenliğini sağlama gayretinde devam ederken, güney komşularımızda meydana gelecek muhtemel olayları da takip ediyor. Terörü gündemin en altına getirmemiz bizim en büyük önceliğimizdir. Bu operasyonlar bitmez. Ne zamana kadar bitmez. Bunların genç, yaşlı demeden öldürmeye devam ederse, askerimize silah doğrultursa, vatandaşlarımızın hayatını zehir etmeye devam ederse, ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımız rahat seyahat edemezse bu operasyonlar devam eder. Eskisi kadar içerde dışarda destek alamıyorlar. 7 Haziran öncesi ile 1 Kasım sonrası resim tamamen değişmiştir. O dönemde baskıyla vatandaşları, çözüm sürecinin de verdiği şartları kullanarak yanlarına çektiler. Orada devlete olan güven günden güne artıyor. Vatandaşların gelceğe yönelik planları Türkiye'nin aydınlık geleceği üzerine yapılıyor.

Bir yandan yıkılan yerlerin daha güzel yapılması, bölgesel ekonomik kalkınmaya yönelik kararların alınması seri şekilde devam ediliyor. Benim diğer partilere bir önerim var. Doğuda Güneydoğu'da siyaset sadece AK Parti'nin işi değil. Diğer partiler artık orada teşkilatlansınlar. Ankara'dan sürekli salvo atışlarla eleştirmekten vazgeçsinler. Gitsinler sahada biz de varız desinler.

Dost bildiğimiz bazı üst akıllar maalesef Türkiye'yi meşgul etmek için dışarıda bizim hayrımıza olmayan hesaplar içerisindeler. Biz dostluklarımız artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız. En önemli dış politikamız budur. İçeride de dostluklarımız artıracağız. Biz AK Parti rozetiyle seçime girdik ama artık rozetimiz yok. Bütün vatandaşlara hizmet etmek gibi bir görevimiz var bunun bilincindeyiz. Onlar şiddet dilini kullansalar da biz kardeş dilini kullanmaya devam edeceğiz. Buradaki beraberliğimiz bir çıkar birlikteliği yoktur. Türkiye'nin daha iyi şartlarda yaşaması vardır.

Bizim arkadaşlar yaz diyince öldürüyorlar. Ha babam yazmışlar. Sözlerimi tamamlıyorum. Türkiye gönüllerin köprüsüdür. Her alanda köprüdür. Türkiye artık her alanda vardır. Şunu ifade etmek gerekir ki artık dünya üzerinde Türk bayrağının dalgalanmadığı hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Bölgemizde ve dünyada barışın yaygınlaşması için en faal şekilde çalışacağız. İsrail ile ilişkilerimizi görüyorsunuz. Sabırla ısrarla görüşmeler sürdürüldü. Geldiğimiz noktada mutabakat sağlandı. Gazze'ye insani yardım insanlarımızdan oraya gitti. Benzer şekilde Rusya, Rusya konusunda biz haklıydık ama ülkeler arasında düşmanlıklar daimi olmaz. Başından beri Türk ve Rus halkı bu anlaşmazlığı onaylamadı. İlk başta bir arkadaşım dedi ki "bu galibin kazananı liderler. Ama 2 ay geçince dolaplar" dedi. Sonunda her iki lider gayret gösterdi nihayet bir normalleşme sürecini sağlamış olduk. Irak'la Suriye ile Mısır ile bizim kavga etmemiz, ilişkilerimizin bozulması için çok nedenimiz yok ama ilişkilerimizin düzelmesi için çok neden var.