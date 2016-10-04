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Eğitim

Başbakan açıkladı; eğitimdeki yeni düzenlemeler neler içeriyor?

Başbakan: Tek tip değil, tam zamanlı eğitim

04 Ekim 2016 15:26

Başbakan Binali Yıldırım, eğitimde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. Bu değişikliklerden en önemlisinin ikili öğretime son verilmesi ve öğrencilerin yarım gün yerine tam gün okula gitmesi olduğu belirtildi. Ayrıca okul öncesi eğitim ve beşinci sınıfa geçen öğrenciye de yabancı dil eğitimi zorunlu hâle gelecek.    

Başbakan Binali Yıldırım, bir gazetecinin sorusu üzerine tam gün eğitimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tek tip değil, başka şey anlaşılabilir. Tam zamanlı eğitim. Yani öğlenciler, sabahçılar diye bir şey vardı ya. Hem sabahçıyım hem öğlenciyim. Öğlenleyin okulda olacaklar, yemeklerini yiyip aynen çalışanlar gibi. Nasıl işe gidiyorsun, sabah gidip akşam geliyorsun. Okula da sabah gidip akşam geliyorsun."

Başbakan Binali Yıldırım'ın orta vadeli ekonomi programı sırasında değindiği eğitim konusuna dair açıklamaları şöyle:

"Bilgi toplumuna gidiyoruz. Okullarda tabletler, akıllı tahta ve internet var. Bunu bütün kırsallarda artması lazım. Geniş bant dediğimiz akıl yollarının genişletilmesi lazım. Uzun vadeli büyümenin esası olan insana yatırımdır. İkili öğretime son vereceğiz. Tekli öğretim olacak. Yarım gün okuyacaklardı, artık tam gün. Öğrencilere kötü haber 2019 sonuna kadar tarihe karışacak. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Türkiye'de yabancı dil bilme oranı diğer ülkelere göre istediğimiz düzeyde değil. 4-4-4 sisteminde ilk 4'ten sonraki 5. yılı yabancı dil eğitimi mecburi hale gelecek."

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