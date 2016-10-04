Başbakan: FETÖ'ye bulaşmış binlerce kişi var ama hepsi darbeye karışmamış

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturmaları kapsamındaki tutuklamalar ve gözaltılarına ilişkin olarak, "FETÖ'ye bulaşmış binlerce kişi var. Hepsi darbeye karışmış değil. Darbeciler davaları uzatmak için başkalarının isimlerini veriyorlar işi sulandırmaya çalışıyorlar, darbecilerin yargılanması süratle yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, "Şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette. 'Ben bir şey atayım da nasılsa tutar' diyenler var. Bazen fırsat bulduğumda TV’leri izliyorum. Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç alakası yok" demişti.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında 2017-2019 dönemini kapsayan orta vadeli ekonomi programı açıkladı.

Başbakan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Ekonominin rekabet gücü artıracağız, yatırım ve ticareti geliştireceğiz. Reformlar lazım. Bir sefer yapıp bitirilecek işler değil. İş uyumsuzlukları veya uyuşmazlıkları var. Bunlarla ilgili her konu mahkemelere gidiyor, mahkemeler de yıllar sürüyor. Hem davacı hem davalı mağdur oluyor. Çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Yeni bir sistem getiriyoruz, arabulucuk sistemi. Hak ihlallerinde arabuluculuk mekanizmasıyla mahkemelerde sürünmeden oturup anlaşıp işlerine devam edecekler. Sadece bilirkişiye emanet edilmiş bir yargı sistemi ile devam edemeyiz. Kanun Meclis'te. Yargılamada ciddi bir hızlanma. Noterlik sistemini de AB standartlarına uygun olarak düzenleyeceğiz. Yargılama süreleri kısaltılmalıdır. 15 Temmuz darbecilerinden başlatılıyoruz. FETÖ'ye ulaşmış binlerce kişi var. Hepsi darbeye karışmış değil. Darbeciler davaları uzatmak için başkalarının isimlerini veriyorlar işi sulandırmaya çalışıyorlar, darbecilerin yargılanması süratle yapılacak. Milletimizin yüreğine su serpilecek. Yargılama sürelerini kısaltmanın yolları var. İhtisas mahkelemeleri kurulacak. Uzlaşma mekanizması getirilecek. Bazı konularda mahkemeye gitmeden orada uzlaşacaklar, helalleşip gidecekler. Denizlik, bilişim gibi kendi bölümlerinde mahkemeler kurulacak. İstanbul Finans Merkezi'ni yasal ve fiziki altyapısı ile hayata geçireceğiz. 30 tane 40 tane ayrı izin ruhsat var. Bunların hepsi tek merkezden yapılmış olacak. Taşınır rehni, sadece bina arsa gibi varlıklar değil elindeki bilgisayar, torna tezgahı herhangi bir değer de iş yaparken teminat olarak görülecek. Bankalar bunları görmüyor. Bunları imkan dahiline getirecek, taşınır rehni kanunu yeni dönemde yasaya girecek. Çıraklık eğitimini zorunlu hale getiriyoruz. Ekonominin üretim gücünü artıracağız. Patent kanunu hayata geçireceğiz. Sanayide yerli üretimi kamu alımları ile destekleyeceğiz."