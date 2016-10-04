Başbakan Yıldırım: Gerektiği anda PYD ve YPG’yi de zorla Cerablus’tan atmasını biliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Amerikalı müttefiklerle mutabakat gereği Menbiç’ten terör unsurlarının çıkması gerek. Örgütün adını değiştirerek, ipe un seriyorlar. Nasıl DEAŞ’ı ÖSO’yla aşağı doğru püskürttüysek, gerektiği anda PYD ve YPG’yi de zorla Cerablus’tan atmasını da biliriz" dedi.

AKP grubunda konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözebileceğini göstermiştir. AK Parti olarak gösterdiğimi samimi duruşu göstermeye devam edeceği. Önce Türkiye, önce millet diyen anlayışla hareket eden partiyiz. Çünkü biz Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu partinin mensuplarıyız.

FETÖ, PKK, DAEŞ alayı, bütün terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğü bu dönemde, diğer siyasi partilerden de aynı tavrı bekliyoruz. Terör örgütlerine cesaret verici söylemler bu mücadeleye zarar verir. Kimsenin böyle bir kötülük yapmaya hakkı yoktur. FETÖ'nün zehir gibi, her yere sızabilen, nüfuz edebilen fitne söylemlerine karşı dikkatli olmanızı istiyorum. AK Parti teşkilatlarına da şunları söylemek istiyorum: Hiç kimse FETÖ'nün oyununa gelmesin. FETÖ AK Parti teşkilatları içinde de, diğer partiler içinde de tereddütleri ortaya çıkarmak için her türlü hileye, yalana başvuruyor. Neymiş, alt düzeydeki FETÖ'cüler tasfiye edilirken, siyasi gücü olanlar korunuyormuş. Bu fitnenin ta kendisidir. Diğer partilerden de aynı hassasiyet içinde davranmalarını bekliyoruz. AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlar, kendi içinde de aynı temizliği yapmak zorundadır. AK Parti'den yüz bulamayan FETÖ'cüler soluğu diğer partilerde alıyor.

"Gerektiği anda PYD ve YPG’yi de zorla Cerablus’tan atmasını biliriz"

PKK ile mücadele konusunda da benzer sıkıntılar çıkabiliyor. Suçlu olan her kim olursa olsun mutlaka cezasını çekecek, suçsuz olanların da en küçük mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Bu ölçüde mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye terör belasından tamamen kurtuluna kadar bize durmak, duraklamak, zaaf göstermek, hedeften sapmak asla yoktur. Terörü ve terör örgütlerini Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. 15 Temmuz'da boşvermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Milletimize karşı borcumuzu ancak dik ve kararlı duruşumuzu sonuna kadar muhafaza edersek ödemiş oluruz. Aksi takdirde öbür dünyada gazilerimizin, şehitlerimizin elleri iki yakamızda olur. FETÖ'nün işine gelecek söylemleri bir kenara bırakıp, hep birlikte önümüze bakalım.

Terör örgütlerinin hayat kaynağı Suriye'dir, Irak'tır. İstikrarsızlık ortadan kalktığı zaman, Türkiye'de de büyük bir mesafeyi katetmiş olacağız. Fırat Kalkanı harekatı çok önemlidir. Suriye'de bir güvenli alan oluşturulmasını, bölgedeki terör ve mülteci sorunun çözümü için gerekli olduğunu ifade ediyoruz. Bu teklifimize itiraz olmamasına rağmen, istediğimiz desteği de bugüne kadar göremedik. Bunun için iş başa düştü, güney hudutlarımızı emniyet altına almak için ÖSO'nun öncülüğünde Fırat Kalkanı harekatını başlattık. Amerikalı müttefiklerle mutabakat gereği Menbiç’ten terör unsurlarının çıkması gerek. Örgütün adını değiştirerek, ipe un seriyorlar. Çekilmeyi gerçekleştirmiyorlar. Bizim için PKK neyse PYD de, YPG de önemlidir. Sadece isimleri değişiktir, bunların hepsi terör örgütüdür. Nasıl DEAŞ’ı ÖSO’yla aşağı doğru püskürttüysek, gerektiği anda PYD ve YPG’yi de zorla Cerablus’tan atmasını da biliriz."