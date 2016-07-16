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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım: General seviyesinde öldürülenler var

"Her geçen an daha iyiye gidiyor. Şu anda 120'nin üzerinden tutuklama var"

16 Temmuz 2016 07:51

Başbakan Binali Yıldırım, asker içindeki bir cunta tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin olarak  120'nin üzerinde tutuklama olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Ankara ve Balıkesir'de isyancı havacılar var, havadan ateş açıp zarar veriyorlar" diye konuştu.
 

 

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Balıkesir hava üssündeki isyancı unsurların uçaklarla yaptıkları saldırılarda ciddi zararlar verildi. General seviyesinde öldürülenler var.

General düzeyinde öldürüldüğü iddia edilen kişi ya da kişiler darbeciler tarafından mı?
 
Doğrudur. Bir kez daha görüldü ki bunlar en azılı terör örgütünden daha tehlikeli bir yapı.
 
Sayın Erol Olçak’ın oğluyla birlikte hayatını kaybettiği ifade edildi.
 
Doğrusu bize de geldi ama teyide muhtaç, onun için bir şey diyemiyorum. İnşallah doğru değildir.
 
Meclis’teki durum ne?
 
Durum kontrol altında, herhangi bir zaiyat, sıkıntımız yok.

Ülke TV'ye konuşan Binali Yıldırım, "Her geçen an daha iyiye gidiyor. Şu anda 120'nin üzerinden tutuklama var. Gerekli işlemleri yapılıyor. İnşallah daha iyi olacak. Milletimiz olay bitmiş gibi meydanları terk etmesin, biraz daha sabır diyorum" dedi.

Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Ankara ve Balıkesir'de isyancı havacılar var, havadan ateş açıp zarar veriyorlar."

 

Erdoğan: Genelkurmay Başkanı'nın
akıbetini bilmiyorum

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan darbe girişimiyle ilgili olarak, "Marmaris'teydim, ben hareket ettikten sonra oraları da bombalamışlar" dedi. "Benim genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne yapacaksınız benim genel sekreterimi almakla" diyen Erdoğan, rehin alındığı öne sürülen Genel Kurmay Başkanı Hulis Akar'ın durumuyla ilgili olarak "Genelkurmay Başkanımızın durmunu bilemiyorum" dedi.

 

 

 

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