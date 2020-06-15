Başak Demirtaş'tan sonra Canan Kaftancıoğlu'na da 'yeşil top'lu hesaptan cinsiyetçi saldırı!

Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunulmasının ardından olaya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da, Büro Memur-Sen İstanbul Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yağcı, cinsiyetçi saldırıda bulundu.

TIKLAYIN - AKP'li Turan, Kaftancıoğlu'nu hedef aldı: Ahlaksızlık kimden gelirse gelsin ahlaksızlıktır, sizin adınıza utanmaktan yoruluyoruz!

TIKLAYIN - Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımda bulunan zanlı gözaltına alındı

TIKLAYIN - 'Etik kurallara uyan milli hesaplar'dan kadınlara küfür, tehdit ve taciz!

Büro Memur-Sen İstanbul Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yağcı kendisine ait sosyal medya hesabından CHP'li Kaftancıoğlu’na karşı cinsiyetçi ifadeler kullandı.

Canan Kaftancıoğlu kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Kadın dayanışması adına özellikle AKP’li kadınları Başak Demirtaş’a destek vermeye, savcıları ve hakimleri de görevlerini yapmaya davet ediyorum... Troll diyoruz ciddiye almıyoruz diyoruz ama bu kadar da bayağılaşmasanız keşke:” demişti.

Büro Memur-Sen İstanbul Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yağcı ise bu yorumun altına ” Canan ben senden daha azgınını görmedim” şeklide yorum yaptı.

Yağcı, ‘yeşil noktalı’ hesabından yaptığı paylaşım sonrası birçok tepki aldı ve hesabındaki noktayı kaldırarak profilini gizledi.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu ise bir diğer cinsiyet tweet sonrası suç duyurusunda bulundu. Komisyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İl Hukuk Komisyonu olarak Vedat Muti isimli kendini bilmez şahsın, Başak Demirtaş’la birlikte İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili cinsiyetçi küfürlü paylaşımları nedeniyle de savcılığa suç duyusunda bulunduğumuz gibi Ahmet Yağcı hakkında da suç duyusunda bulunduk” ifadeleri yer aldı.