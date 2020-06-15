AKP'li Turan, Kaftancıoğlu'nu hedef aldı: Ahlaksızlık kimden gelirse gelsin ahlaksızlıktır, sizin adınıza utanmaktan yoruluyoruz!

Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi saldırıya karşı çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eski tweetlerini gündeme getirerek yorum yapan AKP'li Turan ile Kaftancıoğlu Twitter üzerinde tartıştı.

Kaftancıoğlu ise Turan’a yanıt vererek, “‘Kelam söyleyeni bağlar sözü aktaranı değil.’ Durum böyle olsa da yanlış illiyet kurmanıza ve yine algıyı çarpıtma çabanıza rağmen yazdıklarınıza bütünüyle katılıyorum. Yazmakla kalmayıp, içselleştirip hayata geçirmeniz dileğiyle… Ve ayrıca “ayinesi iştir kişinin …” diyerek bu güne kadar şahsıma dolayısıyla bütün kadınlara yapılmış olan cinsiyetçi hakaret ve küfürlere karşı hukukçu ve siyasetçi kimliğinizle hangi tepkiyi vermiştiniz diye sormak isterim. Gözden kaçtıysa özür dileyip teşekkürü borç bilirim” dedi.

Turan, Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini silmesini isterken Kaftancıoğlu, “Paylaştıklarınızda şahsıma ait olan tek görselle ilgili bakınız: 15 Ocak 2018 tarihli basın açıklamam… Yine kandırılıyor olabilir misiniz?” diye sordu.

Bülent Turan ise bu kez Kaftancıoğlu’nun beş yıl önceki bir tweet’in görselini paylaşarak, “Bence kapatın bu faslı, sizin adınıza utanmaktan yoruluyoruz!” ifadelerini kullandı.

Turan’a yanıt veren Kaftancıoğlu, “Kendi adına utanmayı başaramayanların başkaları adına utanmaları mümkün değildir. Sahi kendi adınıza da utanmayı deneseniz? Kendi adıma, böylesi bir yazışmayı uzattığım için takipçilerimden ziyade ekranına yazışmayı düşürdüğüm herkesten özür diliyorum” diyerek tartışmayı sonlandırdı.