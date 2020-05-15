'Etik kurallara uyan milli hesaplar'dan kadınlara küfür, tehdit ve taciz!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın ''Etik kurallara uyan milli hesaplar'' diye tanımladığı hesaplardan gelen taciz ve hakaret içeren mesajları paylaştı.

Nevşin Mengü, "Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok." ifadelerini kullanırken, Canan Kaftancıoğlu ise, Mahir Ünal'a "Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer" hatırlatmasında bulundu.

AKP, geçen günlerde 12 maddeden oluşan sosyal medya etik kuralları yayınlamıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından yapılan açıklamada "Profilinde, bu işaretleri (Yeşil daire ve Türk Bayrağı) kullananları şahsi hesaplarımızdan takip ediyoruz. Limitim dolana kadar takipte bulunacağım. Yeşil daire etik kurallara uyacağım, Türk Bayrağı milli hesap" ifadeleri kullanılmıştı.

"Etik kurallara uymak işaret koymakla değil, ilkelere inanmakla oluyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Mahir Ünal’ın talimatıyla profillerine söz konusu işaretleri koyarak etik kurallara uyacağını ve milli hesap olduğunu kabul eden AKP’lilere ait bazı hesapların hakaret ve tehdit içeren mesajlarını paylaştı.

AKP’li Mahir Ünal’a da çağrıda bulunan Kaftancıoğlu, "Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım" dedi.

"Hesapların çoğunda küfürler, hakaretler var"

Kaftancıoğlu, Halk TV’de yayınlanan ‘Gazeteciler Masası’ programında da konuyla ilgili şunları söyledi: "Yaşamın her alanında kadınlara dönük cinsiyetçi saldırıların artması apayrı bir gerçeklik. Erkek egemen bakışın bu ülkede ne kadar hakim olduğunun göstergesi. Yeşil noktalarla etik kurallara uyalım deniyor. Etik ilkelere noktalarla değil etik ilkelere inanılarak uyulur.



Orada milli hesaplar denilerek belirli yapıların birbirlerini tanıması açısından bir formulasyon yaratılmış. Bu kurallar söylenildiği zaman değil asıl yapıldığı, uygulandığı zaman kıymetli olur. Çünkü sözde etik kuralları uyduğunu söyleyen hesapların yarısından çoğunda nefret söylemi, cinsiyetçi hakaretler, küfürler var."

Nevşin Mengü'den sert tepki: Bu insan müsveddelerini...

Gazeteci Nevşin Mengü de ‘milli hesaplardan’ gelen taciz ve hakaret içeren mesajlara isyan etti. Mengü, ”Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık. Yeşil top da çok güzel olmuş, tam yerini bulmuş” dedi.

Berna Laçin: Gelen giden tehdit savuruyor

Oyuncu Berna Laçin ise kendisiyle Nevşin Mengü, Canan Kaftancıoğlu ve avukat Feyza Altun’u da hedef alan "Herkes yazmış. Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim, Berna benim, Feyza Altun benim. Canan’ı ben almam. Aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdiden söyleyeyim" tweete şu mesajıyla tepki gösterdi: "Gelen giden tehdit savuruyor ülkede, ‘Dağ başı mı burası’ derler ya, evet dağ başı burası! Eh ortalara çıkıp ‘Asarım, keserim, kan dökerim, şöyle ederim böyle ederim’ diyenlere kimse ses çıkarmadıkça bu pislikler de böyle ürer işte, hele kadınsan bir de salyalılar çok bölgede!"

Mahir Ünal: Etik kuralları destekleyecek yasal düzenleme önemli

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Mahir Ünal bu paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Ünal yaptığı açıklamada, "Sosyal medya etik kurallara uyacağını taahhüt edip bu kurallara uymayan paylaşımlarda bulunmak ciddi bir ahlaki sorun.



Bu paylaşımları deşifre eden @KurulEtik hesabı bizi kurallara uymaya davet etse de etik kuralları destekleyecek yasal düzenleme son derece önem arz ediyor" diyerek sosyal medyada yasal düzenlemenin de mesajını verdi.