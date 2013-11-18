Barzani: Öcalan da dahil af gelebilir

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "cezaevleri boşaltılacak" sözlerini yorumladı ve "işler dediğim çerçevede gelişirse Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere af gelir" dedi. Barzani, Rojava'da kurucu meclis kuran Demokratik Birlik Parisi'nin (PYD) ise oyunbozanlık yaptığını savundu.

Mesud Barzani, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde BDP ve Demokratik Toplum Kongresi(DTK) üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Radikal'den Rıfat Başaran'ın haberine göre, görüşmede öne çıkan konu Rojava'ydı. Barzani, BDP’liler üzerinden geçen günlerde geçici yönetimini ilan eden PYD’ye mesaj göndererek, “PYD oyunbozanlık yapıyor. Kürt Yüksek Konseyi’nin Erbil Mutabakatı’nı bozdu. Bütün Kürt grupları mutabakata bağlı kalmalı.Yoksa yolları açık olsun” mesajı verdi. Barzani, görüşmede işlerin istediği gibi gitmesi halinde Öcalan’ı da kapsayacak bir affın gelebileceğini söylediği de öğrenildi.

Barzani, Diyarbakır’daki tarihi ziyaretinin ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ile BDP milletvekilleri Sırrı Sakık, Esat Canan ve Altan Tan ile görüştü. Görüşmeye, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve eski milletvekili Abdurrahman Kurt da katıldı.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ‘barış ve Kürtlerin birliği’ mesajı veren Barzani, “Biz Kürdistan halkı olarak barışa elimizi uzatıyoruz. Barış süreci başlattıkları için Sayın Başbakan Erdoğan’ın attığı barış adımını takdirle karşılıyoruz. Sayın Öcalan’ın bu yaklaşımını da takdirle karşılıyoruz. Tüm gücümüzle bu sürecin arkasında durmaktayız. Çok açık söylemek istiyoruz ki bizim önceliğimiz Kürtlerin birliğidir." dedi. Barzani BDP’lilere, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın “cezaevleri boşalacak” sözlerini anmsatarak, “Kürtler özgürlüğe çok yakın. Ve bunu silahsız, sivil bir mücadele ile başaracak. Başbakan da meydan konuşmasında aftan bahsetti. İşler dediğim çerçevede gelişirse af gelir, Öcalan da dahil olmak üzere” dediği kaydedildi.

Görüşmede ağırlıklı konunun ise Rojova olduğu öğrenildi. Barzani, geçici yönetim ilan eden PYD’ye tepkisini BDP’liler üzerinden iletti. Barzani’nin, Rojava konusunda başından beri Kürtlerin birlikte tutum sergilemesi gerektiğini söylediğini belirterek, “Ancak PYD bu konuda oyunbozanlık yapıyor. Kürt Yüksek Konseyi Erbil Mutabakatı’nı bozdu. Dahası Esad rejimiyle doğrudan ve dolaylı bir işbirliğini de kabul edilebilir bulmuyoruz” dediği öğrenildi. Barzani PYD’ye eleştirilerini sürdürerek, “Esad rejimi ile ilişkiler kopartılır ve Kürtler orada ulusal bir tutum benimserse biz de destek veririz. Bütün grupların mutabakata uygun davranması gerekir. Ancak bunun dışındaki hiçbir tutuma destek vermeyiz. Kimseye düşmanlık etmeyiz ancak ‘Yolunuz açık olsun’ deriz” şeklinde mesaj verdi.

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