T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani Baydemir'i ziyaret edecek

Mesut Barzani Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret edecek

13 Kasım 2013 02:52

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Cumartesi günü ünlü Kürt sanatçı Şivan Perver ile birlikte Diyarbakır'a gelecek olan Kuzel Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret edeceği belirtildi. 

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre cumartesi günü Diyarbakır'a gelecek olan Mesut Barzani, BaşbakanErdoğan ile bir araya gelecek. Barzani, bu görüşmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret ederek başkan Osman Baydemir ile de görüşecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise şu ana kadar Barzani'nin ziyareti ile ilgili herhangi bir bilginin kendilerine verilmediğini söyledi.

 

ETİKETLER

barzaniosman baydemirerdoğanşivan perver

İlgili Haberler

Erdoğan Diyarbakır'da Barzani ile buluşacak

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani ile görüşecek

Ahmet Türk'ten Barzani'ye sitem

Türk: Sayın Barzani newroza gelmedi. Bugüne kadar Kürtler için çok önemli olan bir Diyarbakır şehrini, belediye başkanını ziyaret etme fırsatı olmadı

"Barzani'ye gösterilen misafirperverlik, PYD lideri Müslim'e de gösterilmeli"

HDP Eş Genel Başkanı Kürkçü: Başbakan Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin görüşmesini önemsiyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24