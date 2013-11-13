Barzani Baydemir'i ziyaret edecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Cumartesi günü ünlü Kürt sanatçı Şivan Perver ile birlikte Diyarbakır'a gelecek olan Kuzel Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i ziyaret edeceği belirtildi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre cumartesi günü Diyarbakır'a gelecek olan Mesut Barzani, BaşbakanErdoğan ile bir araya gelecek. Barzani, bu görüşmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret ederek başkan Osman Baydemir ile de görüşecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise şu ana kadar Barzani'nin ziyareti ile ilgili herhangi bir bilginin kendilerine verilmediğini söyledi.