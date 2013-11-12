"Barzani'ye gösterilen misafirperverlik, PYD lideri Müslim'e de gösterilmeli"

ANKARA

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), bugünkü grup toplantısını Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ayırdı. Grup sayısına ulaşmadığı için HDP’nin ilk grup toplantısı Meclis TV’den yayınlanmadı. HDP adına kürsüye çıkan Eş Genel Başkan Ertuğrul Kürkçü, haftasonu Diyarbakır’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin görüşmesine değer verdiklerini söyledi ve Barzani'ye gösterilen misafirperverliğin, PYD lideri Salih Müslim'e de gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Barış, devlete ve hükümete bırakılamayacak kadar ciddi bir meseledir. Barış, ancak yurttaşların omuzlarında yükselebilir" diyen Kürkçü’nün konuşması şöyle:

'Evlerimizi dikizlemeyin'

"Öğrenci evlerine, yaşam tercihlerine yönelik saldırılar, aslında sadece öğrencilere değil, toplumun tamamına yöneliktir. Bu gençleri kimse Tayyip Erdoğan'a emanet etmiş değildir. Kim, kimin evinin içinde ne olduğunu merak edebilir? Ben merak ediyor muyum, 'senin evinde oluyor' diye? Evlerimizi dikizlemeyin. Buna hakkınız yok. Ev, özel yaşamın en mahrem yeri. Herkes orada nasıl biliyorsa öyle yaşıyor.

Adana Valisi gibi buradan vazife çıkaranları uyarıyoruz. Siz o lafları kendinize layık görebilirsiniz ama bir yurttaşımıza öyle seslendiğin zaman, o lafları iade ederiz, ediyoruz: Ne diyorsan, osun sen."

'Tünel kazmaya çalışmayan mahkûm olmaz'

"Mahremiyete bu kadar düşkün olan hükümet, koğuşların içini de gözetlemek, dikizlemek için oralara kamera yerleştirmeye hazırlanıyor. Niyeymiş? Tünel kazıyorlarmış. Tünel kazmaya çalışmayan bir tane mahkûm olmaz. Mahkûmun görevi tünel kazmaktır, cezaevinin görevi o tüneli engellemeye çalışmaktır.

14 yıl hapis yattım, görevini tünel kazmak olarak görmeyen bir tane mahkûm tanımadım. Çünkü mahkûmlar robot değil, özgürlük aşkıyla tutuşan insanlardır. Bundan daha güçlü ne duygu olabilir?"