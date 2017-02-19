Barzani: Başika kampı, Irak ordusunun eğitimi için kullanılacak

Başbakan Binali Yıldırım ile 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya gelen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, görüşmenin ardından Türkiye’den gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barzani, Başika kampının yerinde kalacağına dair mesaj verdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Başika Kampı'nın ilk olarak Irak güçlerinin IŞİD'e karşı eğitimi için düşünüldüğünü belirten Barzani, "Bu konu sayın aslında Başbakan'ın Bağdat ve Erbil ziyaretleri sırasında çözümlendi" şekinde konuştu.

IŞİD'le mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Barzani, süreçte yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, koalisyon güçlerine teşekkür etti.

Barzani, Suriyeli peşmergelerin Suriye'ye girmesi konusundaki çağrıları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, PYD dışındaki Suriyeli Kürtlerin zaten kendi bölgelerinde olmaya hakları olduğunu işaret ederek, "Bu konuyu bugün ele almadık. Söz konusu olan zaten Suriyeli Kürtlerin peşmerge güçleri. Yani zaten onların orada olmaya hakkı var ve oraya geri dönmelerine destek vereceğiz" diye konuştu.