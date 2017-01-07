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Türkiye ile Irak arasındaki ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı

Bildiride Irak'ın, Türkiye'nin Başika'dan çekilmesini istediği de belirtildi

07 Ocak 2017 21:34

Türkiye ile Irak arasında yapılan ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı.  Bildiride ayrıca Irak'ın, Türkiye'nin Başika'dan çekilmesini istediği de belirtildi.

Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayınlanan bildirede "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, uluslararası koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti. Irak Başika'dan çekilme sürecinin başlatılmasını istedi. Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulandı." denildi.

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