T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak: Türk askeri Musul operasyonundan sonra Başika'dan çekilecek

Türkiye ile Irak arasındaki ortak bildiride Başika'nın Irak kampı olduğu vurgulanmıştı

11 Ocak 2017 15:28

Irak Büyükelçisi, Musul operasyonundan sonra Türk askerinin Başika'dan çekileceğini açıkladı.

Irak Büyükelçisi Salih El-Obaidi üç ay içerisinde Musul operasyonun biteceğini belirterek Başika kampında bulunan Türk askerinin operasyonun sonlanmasından sonra çekileceğini açıkladı. Büyükelçi Salih El-Obaidi, "Başika çözülürse diğer işbirlikleri de görüşülür. Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon yapmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlığına ilişkin, "terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaparak, "Terör örgütlerinin komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz, PKK dahil yabancı gruplara izin yok" ifadesini kullandı. 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuya ilişkin olarak "Başika'da askeri varlığın sebebi DAEŞ'le mücadeledir" dedi.

ETİKETLER

IrakBaşikaTürk askeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24