Irak: Türk askeri Musul operasyonundan sonra Başika'dan çekilecek

Irak Büyükelçisi, Musul operasyonundan sonra Türk askerinin Başika'dan çekileceğini açıkladı.

Irak Büyükelçisi Salih El-Obaidi üç ay içerisinde Musul operasyonun biteceğini belirterek Başika kampında bulunan Türk askerinin operasyonun sonlanmasından sonra çekileceğini açıkladı. Büyükelçi Salih El-Obaidi, "Başika çözülürse diğer işbirlikleri de görüşülür. Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon yapmasını beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, PKK ve Sincar'daki varlığına ilişkin, "terör örgütlerinin varlığına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaparak, "Terör örgütlerinin komşu ülkeleri tehdit etmesine izin vermeyeceğiz, PKK dahil yabancı gruplara izin yok" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuya ilişkin olarak "Başika'da askeri varlığın sebebi DAEŞ'le mücadeledir" dedi.