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Milli Savunma Bakanı: DEAŞ temizliğinden sonra Başika meselesini dostane bir şekilde çözeceğiz

"Başika'da Türk askerinin varlığı bir zorunluluktur"

11 Ocak 2017 15:51

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak'ın Ankara Büyükelçi'sinin Başika Kampı ile ilgili açıklamalarına istinaden, "DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Işık, Başika Kampı'na ilişkin Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları kaydetti:

"Başbakanımız ile beraber hafta sonu Irak'a bir ziyaret yaptık. Bu ziyarette Başika kampı gündeme geldi. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına saygılıdır. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında anlaşmazlık yoktur. Başika'da Türk askerinin varlığı bir zorunluluktur. Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika'daki Türk askeri büyük çaba veriyor. Çok sayıda DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başika'nın amacı bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi ve bölgede başka terör örgütlerinin barınmaması için gerekli çalışmaların yapılması. Terör örgütlerinden bölge tamamen arındıktan sonra Irak ile Türkiye tekrar konuşacaktır. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor"

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