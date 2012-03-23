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Yaşam

14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi: 22 kişi bana tecavüz etti

Bartın’da, ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki Ç.K. adlı kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

23 Mart 2012 19:55

 

T24 - Bartın’da, ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki Ç.K. adlı kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.
 
Bartın merkeze bağlı ;bir köy ilköğretim okulunda eğitim gören 14 yaşındaki Ç.K.’nın durgun ve içine kapanık halinden ;şüphelenen okul yönetimi, öğrenci ile bir uzman psikolog eşliğinde ;görüştü. ;Ç.K.’nın görüşmede ;tecavüze uğradığını söylemesi üzerine durum önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildi. ;Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi vermesi üzerine, olayla ilgili ;soruşturma başlatıldı.
 
Psikolog gözetiminde konuşan Ç.K.’nın ifadesi doğrultusunda 22 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra bugün Bartın Adliyesi’ne sevk edilen 22 şüphelinin savcı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı.
 
Bartın Valisi İsa Küçük, olayla ilgili açıklama yaparak, ;"Kurumlarımız üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Jandarma olsun, Emniyet olsun ve Milli Eğitim Müdürlüğü olsun. Olay şu an savcılıkta. Bu konuyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz" dedi.

 

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