Bir N.Ç dramı da Samsun'da yaşandı!

T24 - Samsun’da 22 yaşındaki Mümin Ö., 15 yaşındaki kız arkadaşı N.Ç.’yle ilişkisini gizli kameraya çekip tehditle tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre Lise öğrencisi olan N.Ç. ile Mümin Ö. geçen yılın Aralık ayında tanışarak arkadaş oldu. Mümin Ö. kız arkadaşı N.Ç.'yi bir arkadaşının evine götürerek burada tecavüz etti ve gizli kamerayla görüntüledi. Ardından zaman zaman buluştuğu N.Ç. ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Ancak genç kız kabul etmedi.

'Benimle olmazsan yayınlarım'

Zanlı bunun üzerine, "İlk cinsel ilişkimizi görüntüledim. Elimde CD var. Benimle olmazsan bunları yayınlarım" diyerek tehdit edip çeşitli aralıklarla üç kez daha tecavüz etti.

N.Ç. dün okul çıkışından sonra erkek arkadaşı Mümin Ö. ile buluşarak İlkadım İlçesi'nde bir kafetaryaya gitti. Burada çevreyi rahatsız ettikleri için şikayet üzerine polis tarafından işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Polisleri karşısında bulan N.Ç. gözyaşları arasında 3 aydır yaşadıklarını anlattı.

N.Ç., "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Mümin Ö. ile tanışıp arkadaş olduk. Bir gün beni arkadaşının evine götürüp zorla tecavüz etti. Daha sonra yine cinsel ilişkiye girmek istedi, ancak kabul etmedim. Bunun üzerine bana, 'İlk cinsel ilişkimizi görüntüledim. Elimde CD var. Benimle olmazsan bunu yayınlarım' diyerek tehdit etti. Bu tehditlerle çeşitli tarihlerde 3 kez daha tecavüz etti. Korktuğum için kimseye birşey anlatamadım ve arkadaşlık yapmaya devam ettim. Artık dayanamıyorum. Şikayetçiyim" dedi.

'Rızasıyla ilişkiye girdik'

Şikayetin ardından polise ifade veren Mümin Ö., N. Ç.'nin yalan söylediğini belirterek, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Rızasıyla cinsel ilişkiye girdik" diye konuştu.

Polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mümin Ö. savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece küçük yaşta kız çocuğuna cinsel saldırı, tehdit ve alıkoyma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.