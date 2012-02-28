T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir N.Ç dramı da Samsun'da yaşandı!

Mümin Ö., 15 yaşındaki N.Ç.'yle ilişkisini gizli kameraya çekip tehditle tecavüz etti...

28 Şubat 2012 17:56

 

T24 - Samsun’da 22 yaşındaki Mümin Ö., 15 yaşındaki kız arkadaşı N.Ç.’yle ilişkisini gizli kameraya çekip tehditle tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
 
İddiaya göre Lise öğrencisi olan N.Ç. ile Mümin Ö. geçen yılın Aralık ayında tanışarak arkadaş oldu. Mümin Ö. kız arkadaşı N.Ç.'yi bir arkadaşının evine götürerek burada tecavüz etti ve gizli kamerayla görüntüledi. Ardından zaman zaman buluştuğu N.Ç. ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Ancak genç kız kabul etmedi.
 
 

'Benimle olmazsan yayınlarım'

 
Zanlı bunun üzerine, "İlk cinsel ilişkimizi görüntüledim. Elimde CD var. Benimle olmazsan bunları yayınlarım" diyerek tehdit edip çeşitli aralıklarla üç kez daha tecavüz etti.
 
N.Ç. dün okul çıkışından sonra erkek arkadaşı Mümin Ö. ile buluşarak İlkadım İlçesi'nde bir kafetaryaya gitti. Burada çevreyi rahatsız ettikleri için şikayet üzerine polis tarafından işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Polisleri karşısında bulan N.Ç. gözyaşları arasında 3 aydır yaşadıklarını anlattı.
N.Ç., "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Mümin Ö. ile tanışıp arkadaş olduk. Bir gün beni arkadaşının evine götürüp zorla tecavüz etti. Daha sonra yine cinsel ilişkiye girmek istedi, ancak kabul etmedim. Bunun üzerine bana, 'İlk cinsel ilişkimizi görüntüledim. Elimde CD var. Benimle olmazsan bunu yayınlarım' diyerek tehdit etti. Bu tehditlerle çeşitli tarihlerde 3 kez daha tecavüz etti. Korktuğum için kimseye birşey anlatamadım ve arkadaşlık yapmaya devam ettim. Artık dayanamıyorum. Şikayetçiyim" dedi.
 
 

'Rızasıyla ilişkiye girdik'

 
Şikayetin ardından polise ifade veren Mümin Ö., N. Ç.'nin yalan söylediğini belirterek, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Rızasıyla cinsel ilişkiye girdik" diye konuştu.
 
Polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mümin Ö. savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece küçük yaşta kız çocuğuna cinsel saldırı, tehdit ve alıkoyma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 

ETİKETLER

samsunmümintecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24