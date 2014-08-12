Barlas: Gül'ün Köşk'teki çevresi AKP'li değil, dönerse partide uyumsuzluk çıkar

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, AKP'nin Abdullah Gül gibi bir isme ihtiyacı olmadığını söyleyerek, "Gül'ün Çankaya'daki çevresinin AKP'li olmadığını ve bunun uyumsuzluklara yol açtığını" öne sürdü.

Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerek AKP'nin yeni yönetimi gerekse mevcut Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi geleceği, hararetle tartışılmaya devam ediyor.

Barlas'ın dün akşam NTV'de katıldığı bir programda AK Parti kongresini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle dünkü vedalaşması sırasında “Partime döneceğim, bundan daha doğal bir şey olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında ilginç değerlendirmelerde bulunan Mehmet Barlas, Gül’ün ‘AK Partili olmayan çevresi’nin uyumsuzluklara yol açtığı iddiasında bulundu.

Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan’ın siyasi yaşamları boyunca “beraber yürüdüklerini ve beraber ıslandıklarını” söyleyen Barlas, Gül’ün Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkmasının ardından bir ‘çevre sorunu’ oluştuğunu ve bunun bazı olumsuzluklara yol açtığını söyledi. Barlas şöyle konuştu:

“Abdullah Gül’ün Çankaya’daki çevresinde Ak Parti’yle hücre uyumsuzluğu gösteren insanlar oldu ve Çankaya kaynaklı hoşnutsuzluk olayları hep bu üçüncü kişilerden kaynaklandı. Abdullah Gül’ün Çankaya’daki çevresi Ak Partili değil bunun bilinmesi lazım. Eğer Abdullah Gül Ak Parti’ye dönecekse bu çevrenin Ak Parti’de yeri olmayacağı kesin bunu da vurgulamak lazım.”

Program boyunca Abdullah Gül'e ilginç göndermeler de bulunan Barlas, Köşk ile parti arasında dönem dönem uyumsuzlukların yaşandığını iddia etti ve bu uyumsuzlukların da Gül'ün “AK Partili olmayan çevresinden kaynaklandığını” öne sürdü.

'CHP ya da MHP gitsin'

AK Parti'nin ‘Gül gibi bir isme ihtiyacı olmadığını’ söyleyen Barlas, daha sonra ilginç bir öneride bulundu: "Eğer aktif hizmet istiyorsa Sayın Gül, CHP ya da MHP'ye gitsin. Onların buna daha çok ihtiyacı var."



Abdullah Gül'ün partinin başına geçmek istemesi halinde Erdoğan'ın buna hayır demesinin pek mümkün olmadığını ileri süren Barlas sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gül, eğer ille de ben genel başkan olmak istiyorum derse Erdoğan'ın buna hayır demesi çok zordur. Abdullah Gül ise akıllı ve bilinçli bir insan olarak bunu istemez. Şartların gelişmesini bekler ondan sonra karar verir. Eğer Gül, Türk siyasetine hizmet etmek istiyorsa AK Parti'ye gelmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olsun. Çünkü onların ihtiyacı var buna. AK Parti'nin beyne, başarıya falan ihtiyacı yok! Hem beyne hem başarıya CHP'nin ihtiyacı var. Belki MHP'ye yardımcı olabilir. AK Parti, Tayyip Erdoğan ile zaten zengin."