Barış Yarkadaş: Veyis Ateş, beni savcılığa şikâyet etmiş; ifade vermek yine bizim payımıza düştü

Korkusuz gazetesi yazarı ve TV yorumcusu Barış Yarkadaş, HaberTürk eski sunucusu Veyis Ateş'in kendisini savcılığa şikâyet ettiğini, cuma günü ifade vereceğini açıkladı.

Kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla ABD'nin kararıyla tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve mal varlığını açıklayacağını söylemesinin üstünden 3 ay geçen Veyis Ateş'in Barış Yarkadaş'ı savcılığa şikâyet ettiği belirtildi. Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "KORKUSUZ Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım @AcarYigit‘le birlikte ifade vermeye gideceğim." dedi.

"İlginç zamanlardan geçiyoruz"

Yarkadaş, şu paylaşımı yaptı:

"HABERTÜRK’ün eski spikeri Veyis Ateş, KORKUSUZ Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım @AcarYigit ‘le birlikte ifade vermeye gideceğim. İlginç zamanlardan geçiyoruz. İfade vermek yine bizim payımıza düştü."