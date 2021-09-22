'Rüşvet verme ve kara para aklama' gibi suçlamalarla ABD kararıyla Avusturya'da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve eski HaberTürk Tv Ana Haber sunucusu Veyis Ateş'le ilgili değerlendirme yapan gazeteci Uğur Dündar, "Veyis Ateş bana göre gazeteci değildir. " dedi. Ateş, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile ekran önünde gerginlik yaşayan Dündar'a "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum?" göndermesi yapmıştı.

Veyis Ateş,3 ay önce yapacağını duyurduğu suç duyurusu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ateş "yapacağını söylediği her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini" söyledi. Ateş, "üzerine bir çamur atıldığını ve bunu temizleyeceğini" belirtti.

Ateş, Twitter'dan yaptığı yeni açıklamada, Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında bir süre önce yaşanan gerilime isim vermeden gönderme yaptı ve "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum? Size bir şey anlatmaktan vazgeçtim" dedi.

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Uğur Dündar'dan Veyis Ateş yorumu

Gazeteci Uğur Dündar, "Veyis Ateş bana göre gazeteci değildir. Bir "hiç" bile değildir!.." değerlendirmesini yaptı.

Dündar bir başka paylaşımında ise, "Veyis Ateş, Sen ana rahmine düşmeden iki yıl önce ben, canım pahasına halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyordum. Bugün de doğru bildiğim yolda yılmadan, dimdik ilerliyorum. Sen, benim meslek namusumu sorgulayacaklar sıralamasında ancak zurnanın son deliği olabilirsin!" değerlendirmesinde bulundu.

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