Barış Yarkadaş: Belli ki cuma hutbelerinin yeni konularından biri ‘’sansüre rıza’’ olacak; toplum, yasaklara Diyanet eliyle ikna edilmeye çalışılacak

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iktidarın üzerinde çalıştığı sosyal medya yasasıyla ilgili görüş ifade etmesini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Belli ki; Cuma hutbelerinin yeni konularından biri de ‘sansüre rıza’ olacak. Toplum, yeni yasaklara Diyanet eliyle ikna edilmeye çalışılacak” dedi.

“Dikkat ederseniz, AKP artık hemen hemen her konuda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı konuşturuyor. Erbaş, AKP neye ihtiyaç duyuyorsa, o konuya ilişkin görüş bildiriyor. Mübarek sanki Diyanet İşleri Başkanı değil de AKP’li Ömer Çelik’in ‘Eş Sözcüsü…” eleştirisi getiren Yarkadaş devamında şunları kaydetti:

“Kuşkusuz ki; Ali Erbaş boşuna konuşturulmuyor… Erbaş, erimeye başlayan AKP- MHP blokunun oylarını dini söylemleri öne çıkararak diri tutabilmek ve toplumu dinsel bir kalıbın içine sokmakla görevli… Bu arada hem tarikatların gönlünü hoş tutuyor, hem de toplumu anti-laik yaşama alıştırmaya çalışıyor. Bu yüzden bütçesi her geçen yıl artırılıyor.”

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