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Barış Pehlivan darp edildiği anı anlattı; "'Sen kim oluyorsun, ben devletim' dedi!"

Pehlivan, iddianamede darp meselesinin yalan olduğuna dair bir bölüm olduğunu aktardı

10 Eylül 2020 14:08

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, cezaevinde yaşadığı darp olayının yargılandığı davanın iddianamesinde yer aldığını belirterek, "İddianamede benim yaşadığım darp meselesinin yalan olduğuna dair bir bölüm gördük. Bunun benim yargılandığım dava ile ne ilgisi var? Bunun üzerine avukatım kamera görüntülerini aldı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının asıl nedeni iddianamedir" dedi.

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